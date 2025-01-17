Як випрати ковдру, якщо вона не влазить у пралку: дієві лайфхаки

Випрати ковдру у домашніх умовах – справжнє завдання з зірочкою. Вона завелика, щоб зробити це у пральній машині, а робити це руками дуже непросто. Зазвичай, ковдри час від часу здають у хімчистку, але очистити її можна і власноруч.

Так, щоб випрати ковдру у домашніх умовах і без пральної машини, треба спочатку встановити тип наповнювача. Як чистити ковдру далі – розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Як випрати ватяну чи пухову ковдру

Ватяні та пухові ковдри не рекомендовано прати у пральній машинці, адже вона може збитися. Чистити їх можна лише руками або здавати у хімчистку.

Зверніть увагу! Якщо ви боїтеся прати ковдру в домашніх умовах, то краще скористайтеся послугами хімчистки. Якщо це ковдра з натуральним наповнювачем, то неправильне прання може її зіпсувати. Крім того, пере пранням не забувайте читати інструкцію на бирці.

Якщо ж ви хочете випрати ковдру у домашніх умовах, то слід дотримуватися наступної інструкції:

Витрусити ковдру від сміття та пилу.

Розчинити у воді господарське мило або будь-який засіб для прання.

Ковдру розкласти на поверхні, й губкою, змоченій у мильному розчині, протерти весь виріб.

Чистою губкою слід змити мильний розчин.

Віджимати ковдру не рекомендовано. Її слід розкласти на горизонтальній поверхні, час від часу струшувати та перевертати.



Як очистити ковдру дома / Фото Pexels

Що робити, якщо ковдру можна прати у пралці, але вона не поміщається там

Якщо ковдру чи плед можна прати у машинці, але вона туди не поміщається, то можна спочатку замочити виріб у теплій воді з порошком чи іншим засобом для прання. Ковдру слід залишити на кілька годин замоченою, а після – залізти у ванну й потоптатися по ній. Після цього її слід перевернути й знову потоптатися. Повторювати цю процедуру слід доти, доки ковдра не буде чистою.

Після того слід злити воду, а ковдру згорнути в рулон та відтиснути, наскільки вистачить сил. Почекавши, поки стече вода, ковдру можна розвісити чи розкласти, аби вона висохла.

Важливо пам'ятати, що таким способом не рекомендовано прати пухові ковдри, адже вони можуть збитися.