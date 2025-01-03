Оскільки під час сну температура тіла може впасти на 1 градус, то особливо важливо бути в теплі. Яку ковдру обрати на зиму та що краще зігріватиме – розповідає 24 Канал.

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Ковдра з натурального пуху

Одними з найтепліших і найлегших вважають ковдри, виготовлені з натурального пуху. Качиний чи гусячий пух у ковдрах – довговічний і може прослужити 20, а то й 30 років. Натуральний наповнювач з часом не збивається, не деформується і чудово пропускає повітря. Завдяки пуховим коміркам ковдра має гарну теплоізоляцію, тому стане ідеальним варіантом для холодної пори року.

Однак, слід враховувати, що пух може викликати алергію. Тому варто детально ознайомитися зі складом, адже для запобігання алергії виробник може проводити спеціальну обробку. Крім того, очистити ковдру з натуральним наповнювачем самостійно дуже складно. Час від часу її доведеться здавати у хімчистку, щоб справу могли виконати професіонали.



Яка ковдра тепліша / Фото Unsplash

Синтетичні ковдри

Другим найпопулярнішим варіантом ковдр є синтетичні. Вони легкі, недорогі, гіпоалергенні та прості у догляді в домашніх умовах. Таку ковдру легко випрати у пральній машині, а висохне вона дуже швидко.

Ковдри зі штучним наповнювачем також добре тримають тепло і не втрачають своїх властивостей після прання.

Нині на ринку є різний синтетичний наповнювач: поліестер, холлофайбер, мікрофібра тощо. Однак слід враховувати, що штучний наповнювач з часом збивається, ковдра стає тоншою і не такою теплою.

Вовняна ковдра

Натуральні вовняні ковдри відомі своїми унікальними можливостями підтримувати комфортну температуру. Такий наповнювач гарно зберігає тепло, але водночас не перекриває циркуляцію повітря. Особливо цінними є ковдри з вовни мериноса чи верблюжої шерсті.

Вовняні ковдри гіпоалергенні, м'які, добре вбирають вологу і швидко сохнуть. Крім того, експерти стверджують, що вони навіть мають лікувальні властивості, адже позитивно впливають на м'язи.

Втім, натуральні вовняні ковдри – дуже дорогі. Щоб очистити її, також доведеться скористатися хімчисткою. Вовняні ковдри також заважкі, що може приносити декому дискомфорт.



Який наповнювач ефективніше зігріває / Фото Freepik

Бавовняні ковдри

Ковдри з бавовни є екологічними, гіпоалергенними та мають приємну текстуру. Такий наповнювач не такий теплий, але є ідеальним варіантом для демісезонної ковдри або ж як додатковий шар.

Бавовна, як й інші наповнювачі, добре вбирає вологу та забезпечує комфортний сон. Така ковдра не викликає подразнень та алергії, не створює ефекту "парника", а також легка у догляді.

Так, бавовняні ковдри одні з найпрактичніших у використанні, однак вони можуть швидко деформуватися при неправильному догляді.