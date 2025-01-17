Так, чтобы постирать одеяло в домашних условиях и без стиральной машины, надо сначала установить тип наполнителя. Как чистить одеяло дальше – рассказывает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Как постирать ватное или пуховое одеяло

Ватные и пуховые одеяла не рекомендуется стирать в стиральной машинке, ведь оно может сбиться. Чистить их можно только руками или сдавать в химчистку.

Обратите внимание! Если вы боитесь стирать одеяло в домашних условиях, то лучше воспользуйтесь услугами химчистки. Если это одеяло с натуральным наполнителем, то неправильная стирка может его испортить. Кроме того, пере стиркой не забывайте читать инструкцию на бирке.

Если же вы хотите постирать одеяло в домашних условиях, то следует придерживаться следующей инструкции:

Вытряхнуть одеяло от мусора и пыли.

Растворить в воде хозяйственное мыло или любое средство для стирки.

Одеяло разложить на поверхности, и губкой, смоченной в мыльном растворе, протереть все изделие.

Чистой губкой следует смыть мыльный раствор.

Отжимать одеяло не рекомендуется. Его следует разложить на горизонтальной поверхности, время от времени встряхивать и переворачивать.



Как очистить одеяло дома / Фото Pexels

Что делать, если одеяло можно стирать в стиралке, но оно не помещается там

Если одеяло или плед можно стирать в машинке, но оно туда не помещается, то можно сначала замочить изделие в теплой воде с порошком или другим средством для стирки. Одеяло следует оставить на несколько часов замоченным, а после – залезть в ванну и потоптаться по нему. После этого его следует перевернуть и снова потоптаться. Повторять эту процедуру следует до тех пор, пока одеяло не будет чистым.

После того следует слить воду, а одеяло свернуть в рулон и отжать, насколько хватит сил. Подождав, пока стечет вода, одеяло можно развесить или разложить, чтобы оно высохло.

Важно помнить, что таким способом не рекомендуется стирать пуховые одеяла, ведь они могут сбиться.