Чи можна залишати екофлоу увімкненим у розетку під час відключення світла

Українці вже не перший рік вимушені миритися із тривалими відключеннями електроенергії. Більшість за цей час знайшла спосіб, як завжди залишатися зі світлом. Зокрема, запаслася павербанками та придбала зарядні станції EcoFlow.

Зарядні станції EcoFlow – це чудове рішення під час тривалих відключень світла. Перед тим, як розпочати користування цією технікою, треба добре ознайомитися із правилами безпеки, передає 24 Канал.

Чи можна залишати зарядну станцію увімкненою у розетку?

Так, суворо забороняється підключати зарядну станцію до електромережі будинку або квартири за допомогою кабелю з двома вилками, коли один кінець вставлений у вихід 220 В станції, а інший – у розетку в приміщенні. Такий спосіб підключення є небезпечним і може призвести до серйозних пошкоджень.

Крім того, не рекомендується:

залишати повністю розряджену станцію в приміщеннях із мінусовою температурою;

заряджати потужні моделі серії DELTA через подовжувач. Щоб уникнути перегріву або пошкодження кабелю, підключайте станцію безпосередньо до настінної розетки;

заряджати або використовувати станцію, коли вона в сумці. Захисний чохол призначений виключно для транспортування;

підключати електроприлади, споживана потужність яких перевищує допустимі параметри, зазначені в характеристиках моделі станції;

залишати станцію підключеною до розетки під час відключення електроенергії. Після відновлення живлення можливий різкий стрибок напруги, що може пошкодити внутрішні компоненти пристрою.

Дотримання цих простих правил допоможе забезпечити стабільну та безпечну роботу зарядної станції EcoFlow.

Не можна тримати зарядну станцію у розетці під час відключення світла / Фото з відкритих джерел

Видання xyztech називає найпоширені небезпеки під час використання зарядних станцій:

Пожежі та вибухи трапляються вкрай рідко, але можуть виникнути через сильний перегрів, фізичні пошкодження або використання несумісних зарядних пристроїв. Переконайтеся, що ваша зарядна станція має захист від перегріву та систему контролю температури. Уникайте впливу екстремального тепла та ударів. Використовуйте лише рекомендований зарядний пристрій і дотримуйтесь інструкцій із заряджання, наведених у посібнику.

Ураження струмом можливе при використанні оголених проводів, несправних кабелів або пошкоджених портів. Регулярно перевіряйте всі кабелі та порти на наявність пошкоджень. Негайно замінюйте зношені або оголені дроти. Не використовуйте станцію у вологих умовах і ніколи не працюйте з нею мокрими руками.

Витік акумулятора може виникнути через виробничі дефекти, фізичні пошкодження або неправильне тривале зберігання. Зберігайте зарядну станцію в прохолодному, сухому місці, коли вона не використовується. Уникайте падінь або проколювання корпусу. Якщо помітите здуття, витік або хімічний запах – негайно припиніть використання пристрою та зверніться до служби підтримки.

Перегрів може бути спричинений тривалою роботою, перевантаженням або впливом прямого сонячного світла.Використовуйте станцію в добре вентильованому місці. Тримайте її подалі від прямих сонячних променів і не експлуатуйте постійно на максимальній потужності. Багато моделей мають вбудовані системи охолодження та автоматичного вимкнення – переконайтеся, що ваша станція ними оснащена.

Які ще прилади можуть згоріти під час відключень світла?

Під час відключень електроенергії пристрої, такі як телевізори, комп'ютери, холодильники, кондиціонери, мікрохвильові печі, бойлери та електрочайники, варто вимикати з розетки через ризик пошкоджень від стрибків напруги. Фахівці радять використовувати стабілізатори напруги для захисту техніки від коливань напруги.