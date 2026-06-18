Усе більше людей у Європі застеляють кухонні шухляди фольгою: у чому суть незвичного лайфхаку

Алюмінієва фольга є майже на кожній кухні. Її використовують, щоб загортати їжу або готувати страви в духовці. Втім, на цьому застосування фольги не завершується. Дедалі більше людей у Європі починають класти її на дно кухонних шухляд.

Це простий спосіб захистити кухонне приладдя та полегшити щоденне прибирання, пише Newsweek.

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Навіщо люди застеляють кухонні шухляди фольгою?

На кухні щодня утворюється пара, проливаються рідини та накопичуються залишки їжі й пил. З часом ця волога може пошкодити внутрішню частину шухляд, особливо якщо вони зроблені з дерева, яке може набухати, деформуватися або навіть почати гнити.

Саме тут і стає у пригоді алюмінієва фольга – вона створює тонкий, але ефективний водонепроникний бар'єр між вмістом шухляди та її дном.

Окрім того, фольга дуже практична у догляді. Достатньо просто зняти брудний шар фольги та замінити його новим.

Додатковою перевагою алюмінієвої фольги є її здатність відбивати світло. Вона покращує видимість у глибоких шухлядах, де дрібні речі часто губляться в тіні.

У Європі дедалі більше популярності набуває лайфхак з алюмінієвою фольгою / Фото Pinterest

Установлення фольги дуже просте і не потребує спеціальних інструментів. Спочатку шухляду повністю звільняють і очищують, потім відрізають шматок фольги трохи більшого розміру, ніж дно, і обережно кладуть його так, щоб він повністю покривав поверхню.

За допомогою плоского предмета, наприклад старого картону, фольгу можна розгладити від центру до країв, щоб прибрати повітряні бульбашки.

Клеїти фольгу не потрібно – вага речей у шухляді утримає її на місці.

У широких шухлядах можна використати кілька шарів фольги з невеликим нахльостом, при цьому верхній шар має перекривати нижній, щоб бруд не потрапляв у щілини.

Такий самий принцип можна застосовувати і в шухлядах холодильника, де часто накопичуються залишки їжі та рідини.

У шухлядах, якими користуються щодня, фольгу рекомендують змінювати кожні кілька тижнів або одразу, як вона стане брудною, вологою чи пошкодженою.

Цей лайфхак особливо популярний, тому що не потребує додаткових витрат – алюмінієва фольга вже є майже в кожному домі.

Раніше ми писали, як без особливих зусиль прибрати жир з кухонних поверхонь. Для цього використовують суміш соди, лимонного соку та води. Сода розщеплює жир, а лимон допомагає швидше його видалити. Розчин наносять на забруднену поверхню, залишають приблизно на 5 хвилин, а потім витирають вологою ганчіркою.