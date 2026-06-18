Это простой способ защитить кухонную утварь и облегчить ежедневную уборку, пишет Newsweek.

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Зачем люди застилают кухонные ящики фольгой?

На кухне ежедневно образуется пар, проливаются жидкости и скапливаются остатки еды и пыль. Со временем эта влага может повредить внутреннюю часть ящиков, особенно если они сделаны из дерева, которое может набухать, деформироваться или даже начать гнить.

Именно здесь и пригодится алюминиевая фольга – она создает тонкий, но эффективный водонепроницаемый барьер между содержимым ящика и его дном.

Кроме того, фольга очень практична в уходе. Достаточно просто снять грязный слой фольги и заменить его новым.

Дополнительным преимуществом алюминиевой фольги является ее способность отражать свет. Она улучшает видимость в глубоких ящиках, где мелкие вещи часто теряются в тени.

В Европе все большую популярность приобретает лайфхак с алюминиевой фольгой / Фото Pinterest

Установка фольги очень проста и не требует специальных инструментов. Сначала ящик полностью освобождают и очищают, затем отрезают кусок фольги чуть большего размера, чем дно, и аккуратно кладут его так, чтобы он полностью покрывал поверхность.

С помощью плоского предмета, например старого картона, фольгу можно разгладить от центра к краям, чтобы убрать воздушные пузырьки.

Клеить фольгу не нужно – вес вещей в ящике удержит ее на месте.

В широких ящиках можно использовать несколько слоев фольги с небольшим нахлестом, при этом верхний слой должен перекрывать нижний, чтобы грязь не попадала в щели.

Тот же принцип можно применять и в ящиках холодильника, где часто скапливаются остатки еды и жидкости.

В ящиках, которыми пользуются ежедневно, фольгу рекомендуют менять каждые несколько недель или сразу, как только она станет грязной, влажной или поврежденной.

Этот лайфхак особенно популярен, так как не требует дополнительных затрат – алюминиевая фольга есть почти в каждом доме.

Ранее мы писали, как без особых усилий удалить жир с кухонных поверхностей. Для этого используют смесь соды, лимонного сока и воды. Сода расщепляет жир, а лимон помогает быстрее его удалить. Раствор наносят на загрязненную поверхность, оставляют примерно на 5 минут, а затем вытирают влажной тряпкой.