Стала хітом соцмереж: як виглядає найменша ванна кімната в Нью-Йорку

На платформі тікток з'явилося відео, яке вразило користувачів своєю незвичайністю. Демонстрація "найменшої ванної кімнати в Нью-Йорку" підкорила глядачів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, відео, опубліковане Емілі Бонані під ніком @bananabonani, зібрало виняткову кількість переглядів – понад 11,5 мільйона. Як же виглядає ванна, що збурила інтернет, розповідаємо далі.

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Як виглядає найменша ванна кімната Нью-Йорку

Емілі Бонані, яка мешкає в Нью-Йорку вже вісім років, поділилася з глядачами унікальними особливостями своєї квартири. Вона розповіла, що переїжджає до іншого житла і вирішила показати свою ванну кімнату, яка, за її словами, є однією з найменших у місті.

У відео Емілі демонструє компактність свого приміщення, підкреслюючи такі "нормальні" для неї речі, як гачки на дверях та шторку для душу.

Однак потім вона пояснює, що раковина і кран вбудовані у верхню частину резервуара для води в унітазі.

Як виглядає незвична ванна кімната: дивіться відео

Відповідаючи на запитання, скільки коштує орендна плата за цю квартиру, Емілі каже, що йдеться про приблизно 2000 доларів на місяць.

Мені, чесно кажучи, подобається ця квартира. Вона має чудове розташування та знаходиться у гарній будівлі. І я звикла чистити зуби під душем,

– поділилась дівчина.

Історія Емілі викликала широкий резонанс серед глядачів, які висловлювали здивування та захоплення у коментарях. Один з них написав: "Це просто неймовірно! Як це можливо?". Інші жартували щодо ефективності просторового розташування і висловлювали свої враження.