Про практичні поради для маленької кухні повідомляє 24 Канал з посиланням на @memfis.ua.
До теми Аби потім не шкодувати: що потрібно знати перед тим, як встановити відкриті полиці на кухні
Поради для практичної кухні
- Функціональний фартух
Функціональний фартух на кухні може бути як відкритим, так і закритим. До прикладу, якщо ви багато і часто готуєте, то такі полички дозволять зберігати під рукою усі необхідні спеції, прилади та необхідний посуд.
Функціональний фартух на кухні / Фото Unsplash
- Карго або пляшниця
У карго зручно зберігати пляшки, консерви, банки зі спеціями, олію чи навіть крупи.
- Полиця у цоколі
На маленькій кухні слід облаштувати полицю у цоколі. У ній буде зручно зберігати дошки, форми для приготування їжі чи випічки, аксесуари для духової шафи тощо.
- Висока шафа для зберігання
На маленьких кухнях справжньою рятівницею стане Space Tower – висувна шафа-колона. Перевага її полягає у тому, що вміст кожної полиці можна оглядати згори, а тому – все легко знайти й зручно дістати.
Як спланувати кухню / Фото Unsplash
- Магічні кути
У кутових шафах можна обладнати магічні кути. Вони допоможуть зручно використовувати простір у кутових секціях.
- Ящик під мийкою
Простір під кухонною мийкою можна вдало використати, якщо обладнати там ящик для зберігання. У ньому можна організувати різну побутову хімію та аксесуари для кухні.
Поради для маленької кухні: дивіться відео
До слова, такі поради будуть у пригоді й для кухні більшого розміру, адже правильно спроєктовані меблі дозволять раціонально використовувати простір і легко зберігати речі.