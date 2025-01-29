О практических советах для маленькой кухни сообщает 24 Канал со ссылкой на @memfis.ua.

К теме Чтобы потом не жалеть: что нужно знать перед тем, как установить открытые полки на кухне

Советы для практичной кухни

Функциональный фартук

Функциональный фартук на кухне может быть как открытым, так и закрытым. К примеру, если вы много и часто готовите, то такие полочки позволят хранить под рукой все необходимые специи, приборы и необходимую посуду.



Функциональный фартук на кухне / Фото Unsplash

Карго или бутылочница

В карго удобно хранить бутылки, консервы, банки со специями, масло или даже крупы.

Полка в цоколе

На маленькой кухне следует обустроить полку в цоколе. В ней будет удобно хранить доски, формы для приготовления пищи или выпечки, аксессуары для духового шкафа и тому подобное.

Высокий шкаф для хранения

На маленьких кухнях настоящей спасительницей станет Space Tower – выдвижной шкаф-колонна. Преимущество его заключается в том, что содержимое каждой полки можно осматривать сверху, а потому – все легко найти и удобно достать.



Как спланировать кухню / Фото Unsplash

Магические углы

В угловых шкафах можно оборудовать магические углы. Они помогут удобно использовать пространство в угловых секциях.

Ящик под мойкой

Пространство под кухонной мойкой можно удачно использовать, если оборудовать там ящик для хранения. В нем можно организовать различную бытовую химию и аксессуары для кухни.

Советы для маленькой кухни: смотрите видео

К слову, такие советы пригодятся и для кухни большего размера, ведь правильно спроектированная мебель позволит рационально использовать пространство и легко хранить вещи.