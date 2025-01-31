Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, видео, опубликованное Эмили Бонани под ником @bananabonani, собрало исключительное количество просмотров – более 11,5 миллиона. Как же выглядит ванна, что возмутила интернет, рассказываем далее.

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Как выглядит самая маленькая ванная комната Нью-Йорка

Эмили Бонани, которая живет в Нью-Йорке уже восемь лет, поделилась со зрителями уникальными особенностями своей квартиры. Она рассказала, что переезжает в другое жилье и решила показать свою ванную комнату, которая, по ее словам, является одной из самых маленьких в городе.

В видео Эмили демонстрирует компактность своего помещения, подчеркивая такие "нормальные" для нее вещи, как крючки на дверях и шторку для душа.

Однако потом она объясняет, что раковина и кран встроены в верхнюю часть резервуара для воды в унитазе.

Как выглядит необычная ванная комната: смотрите видео

Отвечая на вопрос, сколько стоит арендная плата за эту квартиру, Эмили говорит, что речь идет о примерно 2000 долларов в месяц.

Мне, честно говоря, нравится эта квартира. Она имеет отличное расположение и находится в хорошем здании. И я привыкла чистить зубы под душем,

– поделилась девушка.

История Эмили вызвала широкий резонанс среди зрителей, которые выражали удивление и восхищение в комментариях. Один из них написал: "Это просто невероятно! Как это возможно?". Другие шутили об эффективности пространственного расположения и выражали свои впечатления.