Не втрачаючи комфорт: неочевидні рішення, які допоможуть скоротити витрати на опалення

В умовах зростаючих тарифів на енергію багато сімей шукають способи знизити витрати на опалення – але без шкоди для комфорту. Енергетичні експерти дають низку практичних порад, які вже давно довели свою ефективність.

Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Як скоротити витрати на електроенергію?

Регулюйте термостат під час відсутності вдома

Зниження температури на 7 – 10 градусів протягом кількох годин може значно заощадити енергію – за оцінками, це може дати економію до 10% річних витрат. Однак надто різкі коливання температури можуть бути шкідливими для системи опалення і сантехніки, тому краще використовувати програмовані або "розумні" термостати, що автоматично коригують нагрів за графіком.

Скористайтеся природним теплом сонця.

Експерти радять відкривати штори вдень, щоб промені підігрівали кімнату, і закривати їх на ніч для збереження тепла.



Неочевидні рішення, які допоможуть скоротити витрати на опалення / Фото Africa Images

Усуньте протяги

Герметизація вікон і дверей також допомагає – це може знизити тепловтрати до 10%. Експерти також радять знизити температуру водонагрівача до приблизно 49 градусів, щоб заощадити електроенергію й одночасно зберегти комфорт.

Що ще можна зробити?

Як пише Southern Living, поворот стельового вентилятора у зворотний бік: це направляє тепле повітря з під стелі вниз, що особливо корисно в приміщеннях з високими стелями. Утеплені штори: допомагають тримати тепло, особливо на вікнах з поганою ізоляцією. Одяг шарами: якщо вдягатися тепліше вдома, можна зменшити опалення на 2 – 3 градусів і зекономити до 5% споживання енергії – без втрати комфорту.

Зауважимо, що українська енергетична система відновлюється після російських атак, і очікується позитивна динаміка цього тижня. Україна може імпортувати до 2,3 гігавата електроенергії, але ціни в Європі значно зросли, досягаючи до 270 євро за мегават годину.