Не теряя комфорт: неочевидные решения, которые помогут сократить расходы на отопление

В условиях растущих тарифов на энергию многие семьи ищут способы снизить расходы на отопление – но без ущерба для комфорта. Энергетические эксперты дают ряд практических советов, которые уже давно доказали свою эффективность.

Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Как сократить расходы на электроэнергию?

Регулируйте термостат во время отсутствия дома

Снижение температуры на 7 – 10 градусов в течение нескольких часов может значительно сэкономить энергию – по оценкам, это может дать экономию до 10% годовых расходов. Однако слишком резкие колебания температуры могут быть вредными для системы отопления и сантехники, поэтому лучше использовать программируемые или "умные" термостаты, автоматически корректирующие нагрев по графику.

Воспользуйтесь естественным теплом солнца.

Эксперты советуют открывать шторы днем, чтобы лучи подогревали комнату, и закрывать их на ночь для сохранения тепла.



Неочевидные решения, которые помогут сократить расходы на отопление / Фото Africa Images

Устраните сквозняки

Герметизация окон и дверей также помогает – это может снизить теплопотери до 10%. Эксперты также советуют снизить температуру водонагревателя до примерно 49 градусов, чтобы сэкономить электроэнергию и одновременно сохранить комфорт.

Что еще можно сделать?

Как пишет Southern Living, поворот потолочного вентилятора в обратную сторону: это направляет теплый воздух из под потолка вниз, что особенно полезно в помещениях с высокими потолками. Утепленные шторы: помогают держать тепло, особенно на окнах с плохой изоляцией. Одежда слоями: если одеваться теплее дома, можно уменьшить отопление на 2 – 3 градусов и сэкономить до 5% потребления энергии – без потери комфорта.

Заметим, что украинская энергетическая система восстанавливается после российских атак, и ожидается положительная динамика на этой неделе. Украина может импортировать до 2,3 гигаватта электроэнергии, но цены в Европе значительно выросли, достигая до 270 евро за мегаватт час.