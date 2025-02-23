Як номер дому впливає на життя у ньому: з'явилося цікаве пояснення

Навряд чи хтось задумувався, що номер будинку чи квартири може впливати на життя у ній. Однак, існує теорія, що цифри можуть визначати, як складатиметься життя в оселі під різними номерами.

Зокрема, таку думку має Феліція Бендер – доктор філософії та нумеролог. Як номер будинку чи квартири впливає на життя своїх мешканців – повідомляє 24 Канал.

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Вплив номерів на життя у домі

Вчена переконана, що деякі закономірності можуть показувати, чи підходить людині житло під конкретним номером. Бендер пояснила, що нумерологія опирається на прості числа, тому великі – потрібно скорочувати до однозначних шляхом додавання. Наприклад, якщо квартира чи дім під номером 51, то вирахувати потрібну цифру потрібно так: 5+1=6.

У такий спосіб потрібно додавати й цифри номера квартири, якщо там тризначне число. Однак Бендер наголошує, що 11 та 22 є винятками. Такі числа мають особливе значення.

Цікаво, що сам номер багатоквартирного будинку чи ЖК, вулиці чи провулка значення не мають. Важливий лише номер приватного будинку чи квартири.

Як номер дому впливає на життя у ньому / Фото Unsplash

Що стосується розшифровки номерів будинку чи квартири, то тут все просто:

Номер 1 – квартира чи дім підходить для тих, у кого в пріоритеті кар'єра та особистий розвиток. У таких оселях мешканці не бояться самотності, тому сім'я – не на першому місці.

Номер 2 – оселя під цією цифрою є ідеальним варіантом для сімейних пар чи друзів, адже живуть вони в гармоній атмосфері.

Номер 3 – житло під цим номером сповнене оптимізму, радощів та позитивної енергії. За словами Бендер, дім чи квартира під таким номером ідеально підійде для дружнього спілкування чи для занять творчістю.

Номер 4 – цифра символізує безпеку та стабільність, тому житло під цим номером ідеальне для консерваторів, для яких у пріоритеті розвиток бізнесу та накопичення заощаджень на старість.

Чи важливий номер житла / Фото Unsplash

Номер 5 – Бендер називає оселі під номер 5 ідеальним місцем для вечірок. Ця цифра є втіленням веселощів та пригод, тому у будинках під цим номером навряд чи вийде створити сім'ю.

П'ять – число надмірностей, тому ви, як і ваші гості, можете зловживати алкоголем, наркотиками, забагато їсти,

– вважає вчена.

Номер 6 – оселі під цим номером – рай для сімей з дітьми, адже у таких домівках ідеальні умови для виховання. Щоправда, перфекціоністам у такому житлі буде складніше через надмірне почуття відповідальності.

Номер 7 – оселя для самопізнання та духовного пошуку. За словами Бендер, у квартирах та будинках під цим номером не варто жити тим, хто мріє про успішну кар'єру та великі гроші. Водночас це ідеальне житло для письменників, науковців чи викладачів.

Як розшифровується значення номера дому / Фото Unsplash