В частности, такое мнение имеет Фелиция Бендер – доктор философии и нумеролог. Как номер дома или квартиры влияет на жизнь своих жителей – сообщает 24 Канал.

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Влияние номеров на жизнь в доме

Ученая убеждена, что некоторые закономерности могут показывать, подходит ли человеку жилье под конкретным номером. Бендер объяснила, что нумерология опирается на простые числа, поэтому большие – нужно сокращать до однозначных путем сложения. Например, если квартира или дом под номером 51, то вычислить нужную цифру нужно так: 5+1=6.

Таким образом нужно добавлять и цифры номера квартиры, если там трехзначное число. Однако Бендер отмечает, что 11 и 22 являются исключениями. Такие числа имеют особое значение.

Интересно, что сам номер многоквартирного дома или ЖК, улицы или переулка значения не имеют. Важен только номер частного дома или квартиры.

Как номер дома влияет на жизнь в нем / Фото Unsplash

Что касается расшифровки номеров дома или квартиры, то здесь все просто:

Номер 1 – квартира или дом подходит для тех, у кого в приоритете карьера и личное развитие. В таких домах жители не боятся одиночества, поэтому семья – не на первом месте.

Номер 2 – дом под этой цифрой является идеальным вариантом для семейных пар или друзей, ведь живут они в гармоничной атмосфере.

Номер 3 – жилье под этим номером полное оптимизма, радости и положительной энергии. По словам Бендер, дом или квартира под таким номером идеально подойдет для дружеского общения или для занятий творчеством.

Номер 4 – цифра символизирует безопасность и стабильность, поэтому жилье под этим номером идеально для консерваторов, для которых в приоритете развитие бизнеса и накопление сбережений на старость.

Важен ли номер жилья / Фото Unsplash

Номер 5 – Бендер называет дома под номер 5 идеальным местом для вечеринок. Эта цифра является воплощением веселья и приключений, поэтому в домах под этим номером вряд ли получится создать семью.

Пять – число излишеств, поэтому вы, как и ваши гости, можете злоупотреблять алкоголем, наркотиками, много есть,

– считает ученая.

Номер 6 – дома под этим номером – рай для семей с детьми, ведь в таких домах идеальные условия для воспитания. Правда, перфекционистам в таком жилье будет сложнее из-за чрезмерного чувства ответственности.

Номер 7 – дом для самопознания и духовного поиска. По словам Бендер, в квартирах и домах под этим номером не стоит жить тем, кто мечтает об успешной карьере и больших деньгах. В то же время это идеальное жилье для писателей, ученых или преподавателей.

Как расшифровывается значение номера дома / Фото Unsplash