Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @comfort_market_dp.

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Знаки зодіаку як килими

Мережу зачарувало жартівливе відео, на якому показали, як би виглядав кожен зі знаків зодіаку, якби був килимом. Так, на сторінці одного з онлайн магазинів показали власне бачення.

Так, Водолії виявилися килимами-"мажорами", Риби – джедаями, а Овни – невидимками. Усі знаки зодіаку у добірці "особливі" по-своєму й підкорили мережу. У відео згадали усі знаки зодіаку, кожен з яких має власну родзинку.

Зверніть увагу! Відео має виключно розважальний характер.

Який ви килим за знаком зодіаку: дивіться відео

Відео з таким "гороскопом" стало вірусним у мережі. Користувачів підкорила влучність авторів відео, тому вони залишають тисячі вподобань.