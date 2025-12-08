Меган Маркл розкрила головний секрет красивої ялинки до Різдва

Різдвяна ялинка Меган Маркл – ідеальне поєднання простоти та вишуканості. Вона демонструє, що стриманість у декорі може випромінювати тепло і шарм.

Прикрашена золотими іграшками, ялинка Меган має простий, але дуже елегантний вигляд, передає 24 Канал із посиланням на House homes and gardens.

Чим особлива ялинка Меган Маркл?

У новому святковому спецвипуску Меган Маркл With Love, Meghan: Holiday Celebration можна почерпнути багато атмосферних різдвяних ідей.

Найбільше привертає увагу саме ялинка. Вона є водночас стильною і дуже домашньою: кілька золотих прикрас створюють простий, але ефектний образ, який видно навіть з іншого боку кімнати.

Меган починає оформлення ялинки з нехитрого, але дієвого прийому: вона розвішує гірлянди від задньої частини дерева до передньої, щоб світло було видно на кожній гілці.

Вона каже, що головний секрет красивої ялинки – це підсвічені кінчики гілок, бо тоді світло рівномірно наповнює всю кімнату. На другому місці за важливістю – прикраси.

Меган обирає легкі, витончені іграшки в теплих золотих тонах.

Палітра мінімалістична, але розкішна на вигляд. Металеві акценти завжди добре працюють у різдвяному оформленні. Золото красиво відбиває світло й підсилює теплу атмосферу.

На ялинці Меган золоті прикраси чудово контрастують із темно-зеленими гілками. Як наслідок виходить дуже збалансований образ: святковий і затишний і водночас елегантний.

Ялинка Меган – це приклад того, як простота, тепло та трішки "золотої магії" роблять новорічний декор справді особливим.

Меган Маркл прикрашає ялинку до Різдва / Фото Netflix

Якими ще новорічними порадами поділилася Меган?

Як пише Elle decor, у новому випуску свого шоу Меган Маркл поділилася простими святковими лайфхаками, які легко повторити вдома.

Освітлення ялинки . Розвішуйте гірлянди всередині ялинки, а не тільки зовні. Так світло виходить із глибини і робить дерево більш яскравим та об'ємним. Іграшки також ставте туди, де вони найкраще ловитимуть світло.

. Розвішуйте гірлянди всередині ялинки, а не тільки зовні. Так світло виходить із глибини і робить дерево більш яскравим та об'ємним. Іграшки також ставте туди, де вони найкраще ловитимуть світло. Овочева тарілка-вінок . Для гостей Меган робить святкову тарілку у формі вінка: бере зелені овочі різної текстури і додає кольорові елементи – редиску, гранат чи помідори, вони були схожі на іграши.

. Для гостей Меган робить святкову тарілку у формі вінка: бере зелені овочі різної текстури і додає кольорові елементи – редиску, гранат чи помідори, вони були схожі на іграши. Як загортати подарунки . Меган радить не боятися "незручних" подарунків. Пляшку можна загорнути у тканину в стилі фуросікі – просто використайте недорогий шарф. М'яку іграшку загорніть як різдвяну хлопавку: у паперову трубку, зав'язавши краї. Вона також радить експериментувати зі складками паперу, щоб упаковка мала особливий вигляд.

. Меган радить не боятися "незручних" подарунків. Пляшку можна загорнути у тканину в стилі фуросікі – просто використайте недорогий шарф. М'яку іграшку загорніть як різдвяну хлопавку: у паперову трубку, зав'язавши краї. Вона також радить експериментувати зі складками паперу, щоб упаковка мала особливий вигляд. Воскова печатка . Щоб зробити подарунок стильним, Меган використовує воскові печатки.

. Щоб зробити подарунок стильним, Меган використовує воскові печатки. Увага до гостей. Меган наголошує: головне – щоб гостям було приємно і спокійно. Спробуйте зробити щось особисте: приготувати їхній улюблений десерт або додати маленьку записку у різдвяну хлопавку.

Де не можна ставити новорічну ялинку вдома?

Від того, де ялинку поставили вдома, залежить як довго вона радуватиме око.

Новорічне дерево не можна ставити: