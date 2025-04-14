Допоможе деревний наповнювач: як усунути невеликі опіки на стільницях

Ламіновані стільниці – популярний вибір для кухонь завдяки доступній ціні, різноманіттю дизайнів і простоті в догляді. За правильної експлуатації вони можуть прослужити від 10 до 15 років.

Водночас, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, навіть міцна поверхня ламінату не застрахована від пошкоджень – зокрема, опіків від гарячого посуду. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, не поспішайте замінювати стільницю повністю – опіки та сліди від бульбашок можна усунути. Як це зробити, розповідаємо далі.

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Очищення поверхні

Видаліть бруд і жир з пошкодженої ділянки за допомогою ганчірки або рушника. Заклейте зону навколо опіку малярською стрічкою, щоб уникнути випадкового пошкодження чистої поверхні.

Підготовка пошкодженої ділянки

Канцелярським ножем обережно виріжте обгорілі чи спучені частини ламінату. Обробіть краї наждачним папером до гладкого переходу.

Як оновити стільницю: дивіться відео

Заповнення виїмки

Змішайте деревний наповнювач з водою або розчинником у ємності до однорідної консистенції. Нанесіть суміш шпателем, ретельно заповнюючи усі поглиблення. Дайте висохнути, після чого відшліфуйте поверхню до рівного стану.

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Коли наповнювач висохне, нанесіть шар ґрунтовки – вона забезпечить рівне нанесення фарби та кращу адгезію. Далі приготуйте барвник, змішавши його з невеликою кількістю води або розчинника. За допомогою пензлика нанесіть барвник на висохлий наповнювач. Якщо ламінат має візерунок, використовуйте кілька відтінків, щоб відтворити його максимально точно.

Після завершення роботи висушіть поверхню і дайте їй постояти. За потреби нанесіть ще один шар барвника.

До речі, щоб уникнути подібних проблем, зокрема, важливо обирати правильний колір для своєї стільниці, на якому сліди користування будуть не такими помітними.