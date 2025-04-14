В то же время, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, даже прочная поверхность ламината не застрахована от повреждений – в частности, ожогов от горячей посуды. Если вы столкнулись с такой проблемой, не спешите заменять столешницу полностью – ожоги и следы от пузырей можно устранить. Как это сделать, рассказываем далее.

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Очистка поверхности

Удалите грязь и жир с поврежденного участка с помощью тряпки или полотенца. Заклейте зону вокруг ожога малярной лентой, во избежание случайного повреждения чистой поверхности.

Подготовка поврежденного участка

Канцелярским ножом осторожно вырежьте обгоревшие или вспученные части ламината. Обработайте края наждачной бумагой до гладкого перехода.

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Заполнение выемки

Смешайте древесный наполнитель с водой или растворителем в емкости до однородной консистенции. Нанесите смесь шпателем, тщательно заполняя все углубления. Дайте высохнуть, после чего отшлифуйте поверхность до ровного состояния.

Маскировка ремонта: как подобрать цвет

Когда наполнитель высохнет, нанесите слой грунтовки – она обеспечит ровное нанесение краски и лучшую адгезию. Далее приготовьте краситель, смешав его с небольшим количеством воды или растворителя. С помощью кисточки нанесите краситель на высохший наполнитель. Если ламинат имеет узор, используйте несколько оттенков, чтобы воспроизвести его максимально точно.

После завершения работы высушите поверхность и дайте ей постоять. При необходимости нанесите еще один слой красителя.

Кстати, чтобы избежать подобных проблем, в частности, важно выбирать правильный цвет для своей столешницы, на котором следы пользования будут не такими заметными.