Світова поп-зірка Ріанна продемонструвала свій розкішний будинок у престижному районі Беверлі-Гіллз. Вартість елітного маєтку оцінюють приблизно у 14 мільйонів доларів, що легко можна порівняти з вартістю приватного острова.

Що відомо про елітний особняк зірки та як він виглядає – розповіло видання Architectural Digest.

Що відомо про будинок Ріанни?

Особняк вражає сучасною архітектурою, панорамними скляними стінами та великою приватною територією для відпочинку. Площа будинку складає понад 700 метрів квадратних, а його орієнтовна вартість – близько 14 мільйонів доларів. На території є:

басейн,

тераса для вечірок,

лаунж-зона просто неба.

Як пише Reuters, будинок зірки розташований серед зелених пагорбів одного з найдорожчих районів Каліфорнії Беверлі-Гіллз, який давно облюбували голлівудські знаменитості, музиканти та бізнесмени. Будинок Ріанни оточений зеленню та прихований від сторонніх очей.

Як виглядає особняк?

Особняк виконаний у сучасному мінімалістичному стилі. Головна особливість будинку – величезні панорамні вікна, які наповнюють приміщення природним світлом та відкривають краєвиди на пагорби Каліфорнії. Інтер'єр оформлений у світлих тонах із використанням дизайнерських меблів та дорогих матеріалів.

За даними американських медіа, розкішний маєток обійшовся Ріанні приблизно у 14 мільйонів доларів. Для Беверлі-Гіллз така ціна вважається типовою для преміальної нерухомості. Експерти зазначають, що знаменитості обирають цей район через престиж, високий рівень безпеки та мальовничі краєвиди.

Як виглядає особняк Ріанни / Фото Mega

Що таке 14 мільйонів доларів?

Для кращого розуміння ми провели аналогію з тим, що можна було б купити за ці гроші. Отже, 14 мільйонів доларів – це приблизно:

180 – 250 квартир у регіонах України або 25 – 40 квартир бізнес-класу в Києві або цілий невеликий житловий комплекс;

або понад 200 нових Toyota Camry або близько 140 BMW X5;

або приватний острів в деяких країнах";

або суперяхта;

або приблизно 9 000 – 28 000 FPV-дронів, залежно від комплектації та ціни;

або близько 2 800 – 14 000 дронів-перехоплювачів для боротьби з ворожими БПЛА;

Як можна побачити, 14 мільйонів доларів – це сума, яка в різних контекстах виглядає абсолютно по-різному: від розкішної нерухомості чи суперяхти до тисяч дронів або військового обладнання, здатного впливати на ситуацію на фронті.

Додамо, що Ріанна – одна з найуспішніших артисток сучасності. Вона також відома як засновниця брендів Fenty Beauty та Savage X Fenty. Завдяки успішному бізнесу співачка входить до списку найбагатших жінок у світовому шоу-бізнесі. І хоча Ріанна не є публічною амбасадоркою України і не робила прямих заяв на підтримку України, але вона має сильну гуманітарну діяльність у світі.

