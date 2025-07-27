6 отруйних рослин, яких краще уникати у саду
- Шість небезпечних отруйних рослин, яких слід уникати в саду: аконіт, олеандр, конвалія, рута садова, наперстянка, бругмансія.
- Ці рослини можуть викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як порушення серцевого ритму, нудота, судоми.
Багато садових рослин, хоч і виглядають привабливо, можуть бути небезпечними для людей і тварин, викликаючи нудоту, подразнення шкіри, порушення серцевого ритму та навіть серйозні отруєння.
Тому, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, перед тим, як висаджувати щось у своєму саду, важливо перевірити, наскільки безпечно це для вашої родини та домашніх улюбленців. Токсичні рослини, яких краще уникати, називаємо далі.
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Аконіт
Ця квітка вражає фіолетовими пелюстками, однак усі її частини отруйні – від коріння до насіння. Токсини можуть всмоктуватися навіть через шкіру, спричиняючи серйозні проблеми з серцем, нервовою системою, викликати нудоту та блювоту.
Олеандр
Це одна з найотруйніших рослин, яка нерідко використовується як жива огорожа. Однак всього кілька листків її можуть бути смертельними для дитини або тварини. Рослина небезпечна навіть у сухому вигляді, а її листя, занесене вітром на сусідню ділянку, може отруїти худобу чи домашніх улюбленців.
Конвалія
Ця ароматна рослина зі скромними білими дзвіночками приховує небезпеку: усі її частини токсичні. Вживання навіть невеликої кількості може викликати серцеві проблеми, судоми, дезорієнтацію та сильний біль у животі.
Рута садова
Попри ніжний вигляд, ця багаторічна рослина може спричинити сильні опіки та пухирі при дотику в сонячний день. Рутою легко обпекти шкіру, особливо під час обрізки чи пересадки.
Наперстянка
Відома своїми високими квітконосами й дзвониками, наперстянка містить дигіталіс – речовину, що впливає на серцевий ритм. Вживання може призвести до уповільнення пульсу або його порушення.
Бругмансія
Ця тропічна рослина має великі висячі квіти, але навіть її аромат здатен спричинити головний біль і нудоту. Дотик або вживання будь-якої частини – небезпечні. Може викликати галюцинації, судоми, кому.
До слова, іншою рослиною, що становить небезпеку в саду, є отруйний плющ, якого варто позбутися назавжди.