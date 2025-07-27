6 отруйних рослин, яких краще уникати у саду

Багато садових рослин, хоч і виглядають привабливо, можуть бути небезпечними для людей і тварин, викликаючи нудоту, подразнення шкіри, порушення серцевого ритму та навіть серйозні отруєння.

Тому, як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, перед тим, як висаджувати щось у своєму саду, важливо перевірити, наскільки безпечно це для вашої родини та домашніх улюбленців. Токсичні рослини, яких краще уникати, називаємо далі.

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Аконіт

Ця квітка вражає фіолетовими пелюстками, однак усі її частини отруйні – від коріння до насіння. Токсини можуть всмоктуватися навіть через шкіру, спричиняючи серйозні проблеми з серцем, нервовою системою, викликати нудоту та блювоту.

Олеандр

Це одна з найотруйніших рослин, яка нерідко використовується як жива огорожа. Однак всього кілька листків її можуть бути смертельними для дитини або тварини. Рослина небезпечна навіть у сухому вигляді, а її листя, занесене вітром на сусідню ділянку, може отруїти худобу чи домашніх улюбленців.

Конвалія

Ця ароматна рослина зі скромними білими дзвіночками приховує небезпеку: усі її частини токсичні. Вживання навіть невеликої кількості може викликати серцеві проблеми, судоми, дезорієнтацію та сильний біль у животі.

Не всі гарні рослини є безпечними / Фото Freepik

Рута садова

Попри ніжний вигляд, ця багаторічна рослина може спричинити сильні опіки та пухирі при дотику в сонячний день. Рутою легко обпекти шкіру, особливо під час обрізки чи пересадки.

Наперстянка

Відома своїми високими квітконосами й дзвониками, наперстянка містить дигіталіс – речовину, що впливає на серцевий ритм. Вживання може призвести до уповільнення пульсу або його порушення.

Бругмансія

Ця тропічна рослина має великі висячі квіти, але навіть її аромат здатен спричинити головний біль і нудоту. Дотик або вживання будь-якої частини – небезпечні. Може викликати галюцинації, судоми, кому.

До слова, іншою рослиною, що становить небезпеку в саду, є отруйний плющ, якого варто позбутися назавжди.