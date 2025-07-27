Поэтому, как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, перед тем, как высаживать что-то в своем саду, важно проверить, насколько безопасно это для вашей семьи и домашних любимцев. Токсичные растения, которых лучше избегать, называем дальше.

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Аконит

Этот цветок поражает фиолетовыми лепестками, однако все его части ядовиты – от корней до семян. Токсины могут всасываться даже через кожу, вызывая серьезные проблемы с сердцем, нервной системой, вызвать тошноту и рвоту.

Олеандр

Это одно из самых ядовитых растений, которое нередко используется как живая изгородь. Однако всего несколько листьев его могут быть смертельными для ребенка или животного. Растение опасно даже в сухом виде, а его листья, занесенные ветром на соседний участок, может отравить скот или домашних любимцев.

Ландыш

Это ароматное растение со скромными белыми колокольчиками скрывает опасность: все его части токсичны. Употребление даже небольшого количества может вызвать сердечные проблемы, судороги, дезориентацию и сильную боль в животе.

Не все красивые растения являются безопасными / Фото Freepik

Рута садовая

Несмотря на нежный вид, это многолетнее растение может вызвать сильные ожоги и волдыри при прикосновении в солнечный день. Рутой легко обжечь кожу, особенно во время обрезки или пересадки.

Наперстянка

Известная своими высокими цветоносами и колокольчиками, наперстянка содержит дигиталис – вещество, влияющее на сердечный ритм. Употребление может привести к замедлению пульса или его нарушению.

Бругмансия

Это тропическое растение имеет большие висячие цветы, но даже ее аромат способен вызвать головную боль и тошноту. Прикосновение или употребление любой части – опасны. Может вызвать галлюцинации, судороги, кому.

К слову, другим растением, представляющим опасность в саду, является ядовитый плющ, от которого стоит избавиться навсегда.