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Дім Своїми руками 6 речей у домі, які ніколи не слід витирати паперовими рушниками
4 серпня, 09:34
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6 речей у домі, які ніколи не слід витирати паперовими рушниками

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • Паперові рушники можуть залишити ворсинки та подряпини на деяких речах та матеріалах.
  • Для очищення цих поверхонь краще використовувати серветки з мікрофібри, бавовняні рушники або спеціальні тканини.

Паперові рушники – максимально зручна річ для прибирання. Вони легко вбирають вологу, очищують різні поверхні та універсальні. Хоча це дешевий одноразовий засіб для прибирання, але вони утворюють багато відходів, а деякі поверхні взагалі може пошкодити.

Що не слід витирати паперовим рушником у домі – повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Що не можна витирати паперовими рушниками?

  • Електронні екрани

Паперовий рушник залишає ворсинки та дрібні подряпини на екранах телевізора, ноутбуці чи мобільних телефонах. Краще використовувати спеціальні серветки з мікрофібри, які не будуть залишати подряпини. 

  • Дерев'яні поверхні

Витирати пил з дерев'яних поверхонь паперовим рушником – не найкраща ідея. Він просто переміщує пил, а часточки рушника можуть залишатися у волокнах деревини. Краще використовувати спеціальні серветки для прибирання. 

  • Вікна і дзеркала

Часто можна побачити, як вікна та дзеркала витирають паперовими рушниками. Однак, скільки б не довелося терти дзеркало, на ньому однаково залишаться ворсинки. Для очищення таких поверхонь слід використовувати спеціальні скребки та серветки з мікрофібри.


Що не можна витирати паперовими рушниками / Фото Unsplash

  • Нержавіюча сталь

Паперові рушники можуть подряпати декоративні елементи з нержавіючої сталі. Особливо – якщо терти проти волокон сталі. Для полірування такого матеріалу краще використовувати ганчірки з бавовни чи мікрофібри.

  • Розписаний вручну посуд та склянки

Розписаний вручну посуд дуже делікатний. Його у жодному разі не можна мити в посудомийці та витирати паперовими рушниками, адже це може залишити подряпини чи навіть видалити часточки фарби. Натомість слід використовувати бавовняний рушник.

  • Шкіра

Шкіряні меблі не рекомендують витирати паперовими рушниками. Звісно, серветками можна швидко прибрати вологу пляму чи жир, проте для чищення та повноцінного прибирання слід використовувати спеціальні тканини.

Раніше у мережі поділилися, як можна зробити засіб для миття вікон своїми руками. Для ефективного розчину знадобиться лише оцет, вода та засіб для миття посуду.