Моторошно, але гарно: пара купила будинок 1890 року та виявила у ньому цілий закинутий поверх

Пара, що придбала будинок 1890-х років у США, була приємно вражена, коли виявила додатковий рівень, про який нічого не згадувалося в описі нерухомості.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, вони поділилися своїм захопливим відкриттям у відео у тікток. Ролик швидко здобув популярність. Як виглядає неочікуваний додатковий поверх житла, розповідаємо далі.

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Пара знайшла у своєму домі додатковий поверх

У ролику, що зібрав понад 3,5 мільйона переглядів, можна побачити, як власники драбиною підіймаються до раніше невідомого приміщення. Вони зауважили, що цей рівень не був включений до опису будинку 1890 року, який вони нещодавно придбали.

Пара демонструє на знайденому поверсі старі елементи, зокрема шпалери та велике вікно від підлоги до стелі, що підкреслює його давнину.

Здається, там є кілька приміщень і кімнат, більшість із яких порожні та покинуті.

Як виглядає таємний поверх: дивіться відео

Давно тут хтось не жив,

– каже жінка на відео, показуючи простір на мансарді.

Реакція користувачів тікток на ролик була дивовижною, багато з них висловлювали захоплення знайденими відкриттями та припущення щодо можливого використання цих приміщень.

Дехто припустив, що мансарду могли використовувати як "кімнату розчарування", тобто приміщення, які, як кажуть, застосовували для приховування членів сім’ї, часто дітей, з фізичними вадами або психічними захворюваннями.

"Це може бути кімната для прислуги, а також “кімната розчарування”. Але, чесно кажучи, це дуже крута знахідка, і я сподіваюся, що у вас буде натхнення для її використання", "Ці вікна були б для мене просто подарунком, коли я купувала будинок", – писали люди.