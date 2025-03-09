Пара зняла шпалери у будинку 1600-х років, приголомшена тим, що було під ним

У світі соціальних мереж кожен ремонт може стати несподіваною сенсацією. Саме це відбулося з парою, яка задокументувала свою реновацію будинку на відео, що набрало понад 2,2 мільйона переглядів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, власники старовинного маєтку, який датується XVII століттям, поділилися несподіваним відкриттям, яке змусило багатьох глядачів задуматися, що іноді шпалери можуть бути не просто елементом декору, а й останньою лінією захисту будівлі. Що саме сталося з подружжям, розповідаємо далі.

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Яке відкриття пара зробила під час ремонту

Пара, що займається реконструкцією свого історичного будинку, опублікувала у соцмережах ролик, у якому чоловік обережно знімає старі шпалери.

Однак це буденне заняття обернулося справжнім шоком – під паперовим покриттям на стінах виявилися глибокі діагональні тріщини, які свідчать про серйозні структурні пошкодження будівлі.

Коли ви вирішуєте зняти шпалери й розумієте, що, можливо, вони тримали будинок разом. Лише трохи фарби, і все буде добре,

– пожартувала родина.

Як пара виявила тріщини під шпалерами: дивіться відео

Відео швидко набуло популярності, викликавши хвилю коментарів. Деякі користувачі висловлювали серйозні занепокоєння щодо стану будівлі.

"Діагональні тріщини над дверними отворами означають потенційно серйозні структурні проблеми", "О, чувак... тобі потрібен інженер-конструктор", – писали люди.

Водночас дехто підійшов до ситуації з гумором. Один користувач пожартував: "Просто приклейте шпалери назад і зробіть вигляд, що нічого не бачили".