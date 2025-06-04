Для естетики чи комфорту: навіщо у квартирі потрібні перегородки

Перегородки є чудовим рішенням у плануванні open space. Хоча багато хто може недооцінювати їх, але лише встановивши перегородки у власній оселі, відкривається весь їхній потенціал.

Чи мають перегородки практичну функцію та навіщо їх ставити у квартирі – повідомляє 24 Канал з посиланням на Smart Space.

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Навіщо ставити перегородки

Перегородки виконують одну з найважливіших ролей – допомагають зонувати інтер'єр без зайвих бар'єрів. Особливо вони практичні у квартирах студіях. Такі перегородки дозволяють відділити кухню від обідньої зони, робоче місце від зони відпочинку у вітальні тощо.

Також перегородки можуть приховати простір від зайвих очей та створюють додаткове місце для зберігання речей. Так, перегородки з полицями стануть ідеальним місцем для книг, сувенірів, квітів чи улюбленої вази.



Перегородки в інтер'єрі / Фото Unsplash

Разом з тим, перегородки мають й естетичне значення. Так, скло чи прозорий пластик роблять кімнату світлішою, просторішою та візуально більшою. Як пояснюють дизайнери, за рахунок специфічних характеристик зовнішнього вигляду вони насправді додають приміщенню світла, легкості, візуального простору. При цьому не втрачається практичний функціонал – розділення простору.

Перегородки можуть додавати й інтер'єрних акцентів. До прикладу, різьблені додають інтер'єру естетики Провансу, роблячи кімнату витонченою, а скляні – додадуть акцентів скандинавського стилю.

До слова, раніше експерти назвали головні антитренди, які роблять вітальню застарілою.