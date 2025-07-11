Температурна загадка дому: чому у підвалі завжди холодно

Коли у спекотні літні дні кондиціонер ледве справляється, спуск у підвал здається ковтком свіжого повітря. Через це виникає питання, чому підвал завжди залишається найпрохолоднішим місцем у домі?

Як виявилося, цьому є кілька пояснень. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чому в підвалі завжди холодно

У спекотні дні найкращим сховком для продуктів стає підвал, адже у ньому завжди прохолодно. Однак, чому там завжди низька температура?

Загалом, існує кілька пояснень цьому явищу. По-перше, підвал розташований під землею. Ґрунт протягом року може утримувати температуру від +8 до +12 градусів. Будівельні матеріали пропускають температуру, а тому в підвалі завжди низька температура.

По-друге, в підвал не потрапляють сонячні промені, а отже – приміщення не нагрівається від його тепла. Крім того, у підвалах завжди підвищена волога, повітря циркуляція повільно, адже у більшості випадків у підвалах відсутня вентиляція. Через це утворюється ефект холоду.

По-третє, низька температура пояснюється і звичайними законами фізики. Тепле повітря легше, а тому завжди підіймається, а прохолодне – опускається. Відтак, на верхніх поверхах завжди буде тепліше, аніж у підвалі.

Також підвали рідко опалюються. Це також впливає на температуру, адже в прохолодні місяці вони накопичують прохолоду з ґрунту.

До слова, раніше 24 Канал пояснював, чому в СРСР під'їзди завжди фарбували у 2 кольори. Ба більше, для цього завжди обирали зелену або блакитну фарбу.