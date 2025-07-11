Как оказалось, этому есть несколько объяснений. Об этом сообщает 24 Канал.

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Почему в подвале всегда холодно

В жаркие дни лучшим тайником для продуктов становится подвал, ведь в нем всегда прохладно. Однако, почему там всегда низкая температура?

В общем, существует несколько объяснений этому явлению. Во-первых, подвал расположен под землей. Грунт в течение года может удерживать температуру от +8 до +12 градусов. Строительные материалы пропускают температуру, а потому в подвале всегда низкая температура.

Во-вторых, в подвал не попадают солнечные лучи, а следовательно – помещение не нагревается от его тепла. Кроме того, в подвалах всегда повышенная влага, воздуха циркуляция медленно, ведь в большинстве случаев в подвалах отсутствует вентиляция. Из-за этого образуется эффект холода.

В-третьих, низкая температура объясняется и обычными законами физики. Теплый воздух легче, а потому всегда поднимается, а прохладный – опускается. Поэтому, на верхних этажах всегда будет теплее, чем в подвале.

Также подвалы редко отапливаются. Это также влияет на температуру, ведь в прохладные месяцы они накапливают прохладу из почвы.

К слову, ранее 24 Канал объяснял, почему в СССР подъезды всегда красили в 2 цвета. Более того, для этого всегда выбирали зеленую или голубую краску.