Если вы каждый раз находите лужи или влажные участки на кухонном полу без очевидной причины – стоит обратить на это внимание. Самые распространенные причины, почему такое может случаться, и что делать в каждом случае, рассказывает 24 Канал.

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Протекание из-под мойки

Одна из самых распространенных причин – протекания сифона, шлангов или соединений под мойкой. Даже незначительная капля, которая регулярно стекает, со временем накапливается и распространяется на пол.

Проверьте трубы под мойкой, особенно места стыков. Если замечаете влагу, обратитесь к сантехнику или замените прокладки или уплотнители.

Проблемы с посудомоечной машиной

Посудомойка может давать небольшое протекание во время работы – из-за изношенного уплотнителя, поврежденного шланга или засоренного фильтра.

Проверьте, не появляется ли влага после мытья посуды. Снимите переднюю панель и осмотрите состояние соединений. В случае сомнений лучше вызвать мастера.

Конденсат

Иногда на полу появляется влага не из-за протечек, а из-за конденсации влаги – особенно, если кухня плохо проветривается, а в помещении большая разница температур.

Установите вытяжку, регулярно проветривайте кухню, следите за влажностью воздуха. Во влажных помещениях также помогают осушители воздуха.

Напольная влага может повредить покрытие / Фото Freepik

Протекание холодильника

Холодильники с функцией авторазмораживания или модели с льдогенератором могут накапливать воду в поддоне или даже иметь микропротечки.

Осмотрите заднюю часть холодильника, проверьте, не переполнен ли дренажный поддон или не засорен ли слив.

Поврежденный пол или герметик

Иногда пол может всасывать воду изнутри или из труб, расположенных под ним. Особенно, если нарушена герметизация швов у стены или плинтусов.

Если источник влаги не удается найти сверху – возможно, она поднимается снизу. В таком случае стоит обратиться к специалисту для тщательной диагностики.

Проблемы со стиральной машиной

Если стиральная машина установлена на кухне, возможная причина – протекание сливного шланга, барабана или плохо закрепленных соединений.

Проверьте все шланги, убедитесь, что они прочно закреплены и не изношены.

К слову, проблема мокрого пола может возникать не только на кухне, но и в ванной, где с этим также стоит справиться как можно быстрее.