Якщо ви щоразу знаходите калюжі або вологі ділянки на кухонній підлозі без очевидної причини – варто звернути на це увагу. Найпоширеніші причини, чому таке може траплятися, і що робити в кожному випадку, розповідає 24 Канал.

До теми Проблема криється в дрібницях: що робити, якщо вдома липне підлога

Протікання з-під мийки

Одна з найпоширеніших причин – протікання сифона, шлангів або з'єднань під мийкою. Навіть незначна крапля, яка регулярно стікає, з часом накопичується і поширюється на підлогу.

Перевірте труби під мийкою, особливо місця стиків. Якщо помічаєте вологу, зверніться до сантехніка або замініть прокладки чи ущільнювачі.

Проблеми з посудомийною машиною

Посудомийка може давати невелике протікання під час роботи – через зношений ущільнювач, пошкоджений шланг або засмічений фільтр.

Перевірте, чи не з’являється волога після миття посуду. Зніміть передню панель і огляньте стан з’єднань. У разі сумнівів краще викликати майстра.

Конденсат

Іноді на підлозі з’являється волога не через протікання, а через конденсацію вологи – особливо, якщо кухня погано провітрюється, а в приміщенні велика різниця температур.

Встановіть витяжку, регулярно провітрюйте кухню, слідкуйте за вологістю повітря. У вологих приміщеннях також допомагають осушувачі повітря.

Волога на підлозі може пошкодити покриття / Фото Freepik

Протікання холодильника

Холодильники з функцією авторозморожування або моделі з льодогенератором можуть накопичувати воду в піддоні або навіть мати мікропротікання.

Огляньте задню частину холодильника, перевірте, чи не переповнений дренажний піддон або не засмічений злив.

Пошкоджена підлога або герметик

Іноді підлога може всмоктувати воду зсередини або з труб, розташованих під нею. Особливо, якщо порушено герметизацію швів біля стіни або плінтусів.

Якщо джерело вологи не вдається знайти зверху – можливо, вона підіймається знизу. У такому випадку варто звернутись до фахівця для ретельної діагностики.

Проблеми з пральною машиною

Якщо пральна машина встановлена на кухні, можлива причина – протікання зливного шланга, барабана або погано закріплених з’єднань.

Перевірте всі шланги, переконайтесь, що вони міцно закріплені й не зношені.

До слова, проблема мокрої підлоги може виникати не лише на кухні, а й у ванній, де з цим також варто впоратися якнайшвидше.