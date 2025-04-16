Планування не для всіх: чи потрібно ставити двері на кухні та коли можна обійтися без них

Зараз трендовим є відкрите планування кухні без дверей. Однак чи дійсно це гарна ідея? Дизайнери наголошують, що таке рішення може підійти не всім, тому слід врахувати усі переваги та недоліки кухонь без дверей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Livingetc.

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Чи завжди на кухні потрібні двері

Якщо ви плануєте зробити у своєму домі відкрите планування, то точно задумувалися над тим, щоб не ставити двері на кухні. Насправді, ж остаточної відповіді, ставити їх чи ні, немає. Все залежить від планування усього будинку.

У багатьох випадках кухня без дверей дозволяє вільно рухатися, сприяє кращому спілкуванню, а сам дім стає зручнішим. Однак відсутність дверей на кухні може бути й недоліком.

За словами дизайнерів, може виникнути проблема зі створенням чітких зон у домі.

Часто зачинені двері є хорошим способом тримати дітей і домашніх тварин подалі під час випікання або приготування їжі. Так само можна зачинити двері та позбавити гостей шуму під час вечері чи не заважати дітям, які лягли спати,

– наголошують дизайнери.

Крім того, двері на кухні – спосіб стримати запахи їжі, щоб вони не поширилися на весь дім.

До слова, раніше дизайнерка Вікторія Дворжанська поділилася рекомендаціями, як спланувати передпокій. Річ у тім, що ця кімната повинна бути практичною, а тому слід дотримуватися кількох правил.