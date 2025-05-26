Чому у ванній кімнаті швидко з'являється пліснява
- Пліснява у ванній кімнаті може викликати проблеми зі здоров'ям і пошкодити матеріали, тому з нею потрібно швидко боротися.
- Пліснява може з'являтися з багатьох причин, головна з яких – високий рівень вологості.
Ванна кімната, напевно, найбільше страждає від появи плісняви. Однак окрім вологи є й інші причини, чому з'являється цвіль.
Чому ванна кімната найбільше страждає від плісняви та чому вона так швидко з'являється – пояснює 24 Канал з посиланням на Real Simple.
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Чому з'являється пліснява
Пліснява не лише псує естетичний вигляд у ванній кімнаті, а й може суттєво вплинути на здоров'я. Так, спеціалісти наголошують, що цвіль може провокувати:
- нежить, кашель чи дивні хрипи,
- симптоми астми,
- різні респіраторні інфекції,
- головні болі,
- подразнення очей або шкіри,
- алергічні реакції.
Крім того, пліснява також може знищувати різні матеріали. До прикладу, цвіль може повністю знищити деревину або зіпсувати гіпсокартон.
З цвіллю у ванній кімнаті потрібно боротися / Фото Freepik
Загалом, фахівці виділяють кілька причин появи цвілі у ванній кімнаті:
- Погана вентиляція або її відсутність
Не варто навіть і говорити, що у ванній кімнаті дуже високий рівень вогкості. Якщо вентиляція буде поганою чи зовсім відсутня, то це ідеальні умови для росту цвілі на плитці чи гіпсокартоні. Гаряча вода збільшує вологість кімнати, і якщо ванну кімнату не провітрювати, то конденсат сприятиме появі цвілі. Відтак, вентиляція або регулярне провітрювання зможуть знизити ризик появи цвілі.
- Тріщини
Тріщини у шпаклівці або ж у затірці між плиткою також можуть сприяти появі цвілі. Річ у тім, що через тріщини у матеріалах волога може затримуватися на довгий час, а це – ідеальні умови для появи плісняви.
- Мокрі речі
Якщо у ванній кімнаті постійно зберігати мокрі речі, то поява плісняви – лише питання часу. Мокрі рушники чи килимок є комфортним середовищем для проростання спор цвілі.
- Відсутність прибирання
Регулярне прибирання дозволяє мінімізувати появу цвілі. Якщо ж у ванній кімнаті рідко прибирати, не чистити душову лійку чи змішувач раковини, то це може бути ще однією причиною появи плісняви.
Чому з'являється пліснява / Фото Freepik
- Затоплення
Якщо вас затопили сусіди, то пліснява може з'явитися саме через це. Високий рівень вологи сприяє росту спор, тому після затоплення слід ретельно просушити всі кімнати, особливо – ванну.
- Неправильно покладена плитка
Як не дивно, але якщо плитку покласти неправильно, то це також може бути причиною появи плісняви. Під плиткою може затримуватися волога, а тому пліснява з'являтиметься дуже швидко.
- Протікання
Протікання у ванній кімнаті також може бути причиною появи плісняви. Будь-яке протікання під раковиною, унітазом, навколо душу або ванної створює комфортні умови для проростання мікроорганізмів.
- Погана герметизація вікон
Якщо вікна ванної кімнати мають погану герметизацію, то краплі дощу чи сніг можуть потрапляти всередину. Знову ж таки, це створює умови для росту плісняви.
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