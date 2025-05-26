Чому у ванній кімнаті швидко з'являється пліснява

Ванна кімната, напевно, найбільше страждає від появи плісняви. Однак окрім вологи є й інші причини, чому з'являється цвіль.

Чому ванна кімната найбільше страждає від плісняви та чому вона так швидко з'являється – пояснює 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Чому з'являється пліснява

Пліснява не лише псує естетичний вигляд у ванній кімнаті, а й може суттєво вплинути на здоров'я. Так, спеціалісти наголошують, що цвіль може провокувати:

нежить, кашель чи дивні хрипи,

симптоми астми,

різні респіраторні інфекції,

головні болі,

подразнення очей або шкіри,

алергічні реакції.

Крім того, пліснява також може знищувати різні матеріали. До прикладу, цвіль може повністю знищити деревину або зіпсувати гіпсокартон.



З цвіллю у ванній кімнаті потрібно боротися / Фото Freepik

Загалом, фахівці виділяють кілька причин появи цвілі у ванній кімнаті:

Погана вентиляція або її відсутність

Не варто навіть і говорити, що у ванній кімнаті дуже високий рівень вогкості. Якщо вентиляція буде поганою чи зовсім відсутня, то це ідеальні умови для росту цвілі на плитці чи гіпсокартоні. Гаряча вода збільшує вологість кімнати, і якщо ванну кімнату не провітрювати, то конденсат сприятиме появі цвілі. Відтак, вентиляція або регулярне провітрювання зможуть знизити ризик появи цвілі.

Тріщини

Тріщини у шпаклівці або ж у затірці між плиткою також можуть сприяти появі цвілі. Річ у тім, що через тріщини у матеріалах волога може затримуватися на довгий час, а це – ідеальні умови для появи плісняви.

Мокрі речі

Якщо у ванній кімнаті постійно зберігати мокрі речі, то поява плісняви – лише питання часу. Мокрі рушники чи килимок є комфортним середовищем для проростання спор цвілі.

Відсутність прибирання

Регулярне прибирання дозволяє мінімізувати появу цвілі. Якщо ж у ванній кімнаті рідко прибирати, не чистити душову лійку чи змішувач раковини, то це може бути ще однією причиною появи плісняви.



Чому з'являється пліснява / Фото Freepik

Затоплення

Якщо вас затопили сусіди, то пліснява може з'явитися саме через це. Високий рівень вологи сприяє росту спор, тому після затоплення слід ретельно просушити всі кімнати, особливо – ванну.

Неправильно покладена плитка

Як не дивно, але якщо плитку покласти неправильно, то це також може бути причиною появи плісняви. Під плиткою може затримуватися волога, а тому пліснява з'являтиметься дуже швидко.

Протікання

Протікання у ванній кімнаті також може бути причиною появи плісняви. Будь-яке протікання під раковиною, унітазом, навколо душу або ванної створює комфортні умови для проростання мікроорганізмів.

Погана герметизація вікон

Якщо вікна ванної кімнати мають погану герметизацію, то краплі дощу чи сніг можуть потрапляти всередину. Знову ж таки, це створює умови для росту плісняви.

До слова, раніше 24 Канал розповідав, як народними засобами позбутися плісняви у квартирі. Крім того, деякі із засобів захищають від появи нової цвілі.