Знадобиться лише один засіб: майстер пояснив, як врятувати відклеєні шпалери

З часом навіть якісно поклеєні шпалери можуть почати відклеюватися на стиках або утворювати невеликі здуття. Багато хто в такій ситуації дістає залишки шпалерного клею, однак це не завжди найзручніше рішення, особливо якщо потрібно підклеїти лише кілька сантиметрів полотна.

Автор ютуб-каналу Smart Fox розповів про простий спосіб, який допоможе усунути проблему буквально за кілька хвилин.

Що робити, якщо відклеївся шматок шпалер?

Перш ніж братися за ремонт, майстер радить оцінити масштаб пошкодження. Для цього достатньо акуратно підчепити шпалери шпателем і перевірити, наскільки велика ділянка втратила зчеплення зі стіною.

Все, що вам потрібно зробити, – це за допомогою шпателя перевірити, наскільки сильно шпалери насправді відклеїлися. Готувати цілу порцію клею лише заради кількох невеликих ділянок просто недоцільно,

– пояснив блогер.

Для локального ремонту майстер рекомендує придбати спеціальний клей для швів, який продається у невеликих тюбиках. Його перевага полягає в тому, що засіб не потрібно розводити водою – клей одразу готовий до використання, а вузький носик дозволяє наносити його точно в місце, де шпалери відклеїлися.

За словами автора відео, потрібно трохи відсунути полотно, нанести клей безпосередньо на стіну або на зворотний бік шпалер, після чого рівномірно розподілити його. Потім шпалери слід притиснути назад і ретельно прокатати спеціальним валиком для швів, щоб видалити повітря та забезпечити надійне приклеювання.

Чим швидко приклеїти шпалери, якщо відклеївся шов: дивіться відео

Чому відклеюються шпалери?

Протяги під час висихання

Це одна з найпоширеніших причин. Якщо після поклейки відчиняти вікна чи двері, клей висихає нерівномірно. У результаті краї полотен можуть почати відставати від стіни, а шви – розходитися.

Погано підготовлені стіни

Якщо перед поклейкою не прибрати пил, залишки старої фарби чи шпалер або не заґрунтувати поверхню, клей не зможе забезпечити надійне зчеплення зі стіною.

Неправильно підібраний або погано розведений клей

Кожен тип шпалер потребує відповідного клею. Використання універсального клею для важких вінілових або флізелінових шпалер може призвести до того, що вони почнуть відклеюватися.

Надто швидке висихання

Прямі сонячні промені, висока температура або гарячі батареї можуть змусити клей висихати занадто швидко. Через це шпалери не встигають рівномірно приклеїтися і можуть деформуватися.

Надмірна вологість у приміщенні

Якщо в кімнаті постійно висока вологість або погана вентиляція (наприклад, у ванній чи на кухні), клей поступово втрачає свої властивості, а шпалери починають відставати від стіни.

Нерівномірне нанесення клею

Якщо клей був нанесений із пропусками або його виявилося замало, окремі ділянки полотна можуть не приклеїтися належним чином.

Усадка новобудови

У новозбудованих будинках стіни можуть давати незначну усадку протягом перших років. Через це на шпалерах іноді з'являються тріщини або розходяться шви.