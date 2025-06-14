Чи дієво мити вікна оцтом

Помити вікна без розводів, певно, мрія кожної господині. Це можна легко зробити за допомогою засобів для прибирання, але якщо ви не хочете використовувати побутову хімію, то можна скористатися домашніми засобами.

До прикладу, багато хто радить мити вікна оцтом. Чи дієвий цей метод – повідомляє 24 Канал.

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Чи можна мити вікна оцтом

Оцет часто використовують під час прибирання, адже він дієво бореться із забрудненнями та відлякує комах. Відтак, він є ідеальним варіантом для миття вікон.

По-перше, оцтова кислота добре розчиняє жир, видаляє увесь пил та бруд. По-друге – має антисептичні властивості, не залишає розводів та є абсолютно екологічним.

Щоб помити вікна без розводів, варто приготувати оцтовий розчин. Для цього необхідно змішати:

50 мілілітрів оцту,

склянку теплої води.

Якщо забруднення сильні, то можна додати кілька крапель засобу для миття посуду. Цю суміш слід влити у пульверизатор та розпилити на вікно. Потім скло потрібно ретельно протерти сухою серветкою або ганчіркою.

Як помити вікна оцтом: дивіться відео

За бажанням до розчину можна додати кілька крапель ефірної олії цитрусів чи чайного дерева. Приємний аромат не лише наповнюватиме кімнату, а й відлякуватиме шкідників.

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