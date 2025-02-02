7 ознак, що пралка віджила свій термін і скоро зламається

Кожна техніка має свій термін служби, й часто сигналізує господарю, що скоро може статися поломка. Це стосується і пральної машинки, яка є незамінною помічницею у сучасному світі.

Загалом можна виділити 7 ознак, які вказують, що термін служби пральної машинки закінчується і скоро може знадобитися нова. Про це пише 24 Канал з посиланням на Tom's Guide.

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Гучні й незвичайні звуки під час прання

Якщо пральна машина почала працювати надто голосно і звучить так, ніби ось-ось злетить, це може вказувати на проблему. Річ у тім, що чим швидше обертається барабан, тим гучнішою буде робота пралки. Причиною цього, до слова, може бути перевантаження машинки білизною. Якщо постійно перевантажувати її, то у результаті може зламатися барабан чи двигун.

Одяг погано переться

Якщо одяг після прання залишається брудним, то це може сигналізувати, що пралка не може впоратися зі своїм головним завданням. Брудний одяг після прання може бути через те, що машинка погано зливає воду. Через це у барабані можуть залишатися часточки бруду.

Так, слід перевірити, чи не засмічений фільтр пральної машини та чи не забитий лоток для засобів для прання. Якщо ж чистка не допомагає, ймовірно, термін служби пралки закінчився.



Ознаки, що пралка віджила свій термін / Фото Pexels

Барабан погано обертається

Якщо після віджиму речі залишаються мокрими, то може бути проблема у зношеному двигуні пралки. Через це вона не може набрати обертів, щоб якісно віджати речі, а барабан погано обертається.

Крім того, причиною поганого обертання барабана може й бути несправність систему тиску. Можливо, система забруднилася, і її слід почистити.

Машинка підтікає

Якщо після прання під машинкою утворилася калюжа, то це явна ознака, що техніка відживає свій термін служби. Можливо, відійшов зливний шланг у задній частині, й тоді проблему можна швидко вирішити. Однак у більшості випадків проблема серйозніша – тріснутий барабан, зламаний шланг чи неправильний злив води.

Неприємний запах після прання

Якщо після прання білизна має ще гірший запах, аніж до, то це пов'язано з появою плісняви всередині пральної машини. Накопичення засобів для прання, бруд, надмірна волога сприяють появі плісняви. Якщо пралку не мити спеціальними засобами та завжди залишати дверці зачиненими, то дуже скоро термін її служби наблизиться до свого кінця і доведеться купувати нову.



Чому одяг після прання може мати неприємний запах / Фото Pexels

Зросли рахунки за комунальні послуги

Якщо пралка працює неправильно, то це легко помітити, адже це відобразиться на рахунках за комунальні послуги. Річ у тім, що при неправильній роботі пралка може використовувати забагато води, що свідчить про поломку.

Термін служби минув

Середній термін служби пральної машини – 10 років. Якщо техніка продовжує працювати, це, звісно, добре, але слід бути готовим, що одного дня пралка може не увімкнутися.