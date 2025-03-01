Скільки води витрачає пралка на один цикл: відповідь шокує

Коли кожен з нас запускає новий цикл прання, то навряд чи хтось задумується, скільки літрів води витрачає техніка, аби випрати білизну. Втім, реальні витрати води шокують.

Скільки води потрібно, щоб виконати 1 цикл прання – повідомляє 24 Канал.

До теми Навіщо чистити фільтр пралки та як часто потрібно це робити

Як багато води витрачає пралка

Енергоефективність пральної машини має бути одним з головних критеріїв, який впливає на вибір техніки. Мало хто з нас задумувався, скільки води витрачає пралка на один цикл, однак ця кількість шокує.

Так, залежно віл розміру барабана, класу та моделі, кожна пралка витрачає різну кількість води. Крім того, на це також впливає і режим прання. Як пише "Главред", середній показник витрати води для моделей із завантаженням 5 кілограмів сухої білизни сягає 45 – 60 літрів.

Варто зауважити, що сюди слід враховувати не лише прання, а й полоскання білизни.

Загалом, пральні машини можуть витрачати на один цикл від 35 до рекордних 85 літрів на один цикл прання. Крім того, якщо пралка витрачає більше води, то це може свідчити про несправність. Наприклад, якщо зламався клапан, то вода заповнюватиме бак машинки, навіть якщо пристрій вимкнено.



Скільки води витрачає пралка / Фото Pexels

Чи можна зменшити витрати води

Якщо обирати енергоефективну модель та розумно підходити до вибору режимів, то пралка не буде витрачати багато води. Втім, витрати можна зменшити й іншим шляхом.

До прикладу, з метою економії слід відмовитися від додаткового полоскання. Натомість краще обирати режими швидкого прання, екорежими, без підігріву води чи прання з неповним завантаженням.