Ви точно цього не знали: який режим пралки треба використовувати взимку

З настанням холодів усе більше домашніх приладів потребують особливого підходу. Експерти наголошують: правильне налаштування пральної машини може суттєво допомогти.

Як підготуватися до холодів і заощадити – розкаже 24 Канал з посиланням на видання Express.

Що означає "зимовий режим" для пральної машини?

У холодну пору підвищується вологість у приміщенні, а речі після прання довше сохнуть. Ось чому важливо використовувати режим із додатковим віджимом, щоб зменшити залишкову вологу.

Практичні поради

Використовуйте цикл з більшою швидкістю віджимання для товстих зимових речей, щоб скоротити час сушіння. Уникайте перевантаження – це дозволяє машині краще випрати й віджати речі, особливо в холодну погоду, коли висихання повільніше.

Правильне використання пральної машини взимку не тільки продовжує термін служби одягу та самої машини, але й знижує ризик утворення вогкості, неприємних запахів і навіть плісняви в приміщенні. Як зазначає CHOICE, майже 90% енергії, яку витрачає пральна машина, йде на нагрів води – тому зниження температури прання може значно зекономити на електриці взимку.



Який режим пралки треба використовувати взимку / Фото Unsplash

Як заздалегідь зрозуміти, що пральна машина може зламатися?