6 листопада, 17:05
Ви точно цього не знали: який режим пралки треба використовувати взимку

Альона Гогунська
Основні тези
З настанням холодів усе більше домашніх приладів потребують особливого підходу. Експерти наголошують: правильне налаштування пральної машини може суттєво допомогти.

Як підготуватися до холодів і заощадити – розкаже 24 Канал з посиланням на видання Express.

Що означає "зимовий режим" для пральної машини?

У холодну пору підвищується вологість у приміщенні, а речі після прання довше сохнуть. Ось чому важливо використовувати режим із додатковим віджимом, щоб зменшити залишкову вологу. 

Практичні поради 

  1. Використовуйте цикл з більшою швидкістю віджимання для товстих зимових речей, щоб скоротити час сушіння.
  2. Уникайте перевантаження – це дозволяє машині краще випрати й віджати речі, особливо в холодну погоду, коли висихання повільніше. 

Правильне використання пральної машини взимку не тільки продовжує термін служби одягу та самої машини, але й знижує ризик утворення вогкості, неприємних запахів і навіть плісняви в приміщенні. Як зазначає CHOICE, майже 90% енергії, яку витрачає пральна машина, йде на нагрів води – тому зниження температури прання може значно зекономити на електриці взимку. 


Який режим пралки треба використовувати взимку / Фото Unsplash

Як заздалегідь зрозуміти, що пральна машина може зламатися?

  • Фахівці знають, що існують певні сигнали, які вказують на те, що пральна машинка скоро може зламатися. До цих речей належать незвичні звуки, вібрація, або проблеми з обертанням барабана можуть вказувати на знос підшипників, амортизаторів або проблеми з двигуном.
  • Підтікання води, залишки води в барабані та поява запахів також можуть сигналізувати про проблеми зі шлангами, ущільнювачами або дренажною системою.