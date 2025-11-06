Вы точно этого не знали: какой режим стиралки надо использовать зимой

С наступлением холодов все больше домашних приборов требуют особого подхода. Эксперты отмечают: правильная настройка стиральной машины может существенно помочь.

Как подготовиться к холодам и сэкономить – расскажет 24 Канал со ссылкой на издание Express.

Что означает "зимний режим" для стиральной машины?

В холодное время повышается влажность в помещении, а вещи после стирки дольше сохнут. Вот почему важно использовать режим с дополнительным отжимом, чтобы уменьшить остаточную влагу.

Практические советы

Используйте цикл с большей скоростью отжима для толстых зимних вещей, чтобы сократить время сушки. Избегайте перегрузки – это позволяет машине лучше постирать и отжать вещи, особенно в холодную погоду, когда высыхание медленнее.

Правильное использование стиральной машины зимой не только продлевает срок службы одежды и самой машины, но и снижает риск образования сырости, неприятных запахов и даже плесени в помещении. Как отмечает CHOICE, почти 90% энергии, которую тратит стиральная машина, идет на нагрев воды – поэтому снижение температуры стирки может значительно сэкономить на электричестве зимой.



Какой режим стиралки надо использовать зимой / Фото Unsplash

