Не викидайте: як зробити добриво для вашого саду з новорічної ялинки

Після завершення новорічних свят багато власників живих ялинок стикаються з питанням утилізації. Проте експерти радять не поспішати викидати дерево на смітник – звичайна ялинка може стати справжнім скарбом для вашого саду.

Як зробити добриво з ялинки – розкаже 24 Канал з посиланням на Еxpress.

Дивіться також Зима – не вирок: що посадити у саду, щоб він сяяв навіть у мороз

У чому користь хвойного дерева?

Основна цінність ялинки полягає у можливості створення якісної мульчі. Подрібнена хвоя та гілки, розкидані в саду в січні – лютому, приносять одразу кілька переваг:

Збереження вологи: шар мульчі утримує воду в ґрунті та запобігає пересиханню від зимових вітрів. Боротьба з бур'янами: щільне покриття перешкоджає проростанню небажаних рослин. Терморегуляція: хвоя працює як "ковдра", захищаючи кореневу систему багаторічників від промерзання та готуючи їх до активної весняної вегетації.

Існує міф, що соснова хвоя може закислити ґрунт, але експерти заспокоюють: процес розкладання голок швидко нейтралізує кислотність.

Як зробити добриво для вашого саду з новорічної ялинки / Фото Unsplash

Як переробити ялинку власноруч?

Як пише Gardening Know How, є два перевірені методи:

Професійний (швидкий): скористайтеся садовим подрібнювачем, щоб перетворити стовбур і гілки на однорідну масу для мульчі. Природний (економний): Покладіть дерево на брезент у захищеному від вітру місці, щоб голки висохли і опали самі. Хвою розсипте навколо кущів як легку мульчу. Гілки подрібніть секатором для компостної купи. Стовбур та великі гілки можна скласти в затишному куточку саду – це стане зимовим укриттям для корисних комах та дрібних тварин.

Навіть невелика домашня хитрість може стати ефективним способом підтримки рослинного господарства, адже справжня користь для саду часто ховається у простих, природних методах, а не в дорогих хімічних препаратах.

Коли прибрати ялинку?

Раніше ми писали, що оптимальна дата для прибирання ялинки – 5 січня, у День трьох царів, щоб уникнути поганих прикмет. Експерти радять не відкладати демонтаж ялинки через пожежну небезпеку і враховувати графік роботи пунктів перероблювання дерев.