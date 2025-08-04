Оновити старий балкон не так складно, як може здаватися. У мережі можна побачити багато стильних ідей, які втілити дуже легко своїми руками.

Цікавою та вишуканою ідеєю ремонту на балконі поділилася користувачка мережі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @alina_bekh.

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Як оновити старий балкон?

Блогерка Аліна розповіла, що балкон у квартирі був дуже старим – востаннє його оновлювали у 2007 році. Білі стіни, старі меблі та лінолеум ніби переносили дівчину у минуле, тому вона вирішила його позбутися.

Спершу вона прибрала меблі, потім – зняла старий лінолеум. Натомість на підлогу постелили трендову плитку сірого кольору. Потім дівчина почала шукати новий комод для балкона, але омріяні меблі виявилися дуже дорогими. Тому Аліна вирішила замовити схожий комод білого кольору та пофарбувати його у жовтий колір. Вона також замінила фурнітуру та ніжки.

Для стін блогерка обрала трендовий відтінок зеленого. Нові картини, килим та крісла додали затишку та особливого шарму балкона.

Ідея, як оновити балон: дивіться відео

Раніше у мережі жінка розповіла, що під час ремонту в домі виявила приховані сходи. Вони були заховані у шафі для білизни.