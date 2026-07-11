Не кухня: будівельник назвав кімнату, яка "з'їдає" найбільше грошей під час ремонту

Під час планування ремонту багато хто орієнтується на площу приміщень, однак найбільші витрати не завжди залежать від кількості квадратних метрів. Є кімната, ремонт якої майже завжди обходиться дорожче за інші через велику кількість інженерних робіт, сантехніки та оздоблення.

Чяк пояснив у коментарі УНІАН майстер-плиточник Олександр Лисий, усе залежить від обраних матеріалів і рівня комплектації.

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Чи дійсно ремонт ванної коштує більше за інші кімнати?

За його словами, якщо не враховувати вартість плитки, то різниця між ремонтом ванної та інших кімнат не завжди є критичною.

Якщо не брати до уваги вартість самої плитки, оскільки плитка може коштувати від 500 грн за квадратний метр і нескінченно – у мене була плитка з позолотою і з кристалами Swarovski – то зараз не можна сказати, що ванна є дорожчою в рази за ремонт у всій квартирі в перерахунку на вартість квадратного метра,

– зазначив майстер.

Він пояснив, що ремонт ванної, як і інших приміщень, починається з тинькування стін. Однак уже на етапі сантехнічних робіт вартість може суттєво зрости. За словами фахівця, базова сантехніка передбачає встановлення:

відкритих змішувачів,

підлогового унітаза,

стандартної ванни та звичайного керамічного умивальника.

Чи дійсно ремонт ванної коштує більше за інші кімнати / Фото Unsplash

Де ховаються додаткові витрати?

Такий варіант обходиться значно дешевше як за матеріалами, так і за монтажем. Натомість сучасні дизайнерські рішення – приховані змішувачі, підвісний унітаз, душова зона, декоративні елементи, інтегровані в плитку, а також приховані системи вентиляції – значно збільшують бюджет.

У такому випадку вартість матеріалів може бути на 80% і більше вищою, а монтаж значно дорожчий, адже потребує додаткових робіт,

– пояснив майстер.

Окремою статтею витрат є облаштування теплої підлоги та гідроізоляція. За словами майстра, якісна гідроізоляція всього санвузла є обов'язковою перед укладанням плитки. Також на загальну вартість впливають плиточні роботи. Наразі базова ціна за укладання плитки стартує приблизно від 800 гривень за квадратний метр, однак остаточна сума залежить від формату та вартості самої плитки.

Додатково оплачуються підрізка, свердління отворів, різання під кутом 45 градусів, затирка швів і герметизація силіконом. За словами спеціаліста, саме велика кількість інженерних робіт, складний монтаж сантехніки та високі вимоги до оздоблення роблять ремонт ванної кімнати одним із найдорожчих у квартирі в розрахунку на квадратний метр.