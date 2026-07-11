Как пояснил в комментарии УНИАН мастер-плиточник Александр Лысый, все зависит от выбранных материалов и уровня комплектации.

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Действительно ли ремонт ванной обходится дороже, чем других комнат?

По его словам, если не учитывать стоимость плитки, то разница между ремонтом ванной и других комнат не всегда является существенной.

Если не учитывать стоимость самой плитки, поскольку она может стоить от 500 грн за квадратный метр и бесконечно – у меня была плитка с позолотой и с кристаллами Swarovski – то сейчас нельзя сказать, что ремонт ванной в разы дороже ремонта во всей квартире в пересчете на стоимость квадратного метра,

– отметил мастер.

Он пояснил, что ремонт ванной, как и других помещений, начинается с оштукатуривания стен. Однако уже на этапе сантехнических работ стоимость может существенно возрасти. По словам специалиста, базовая сантехника предусматривает установку:

открытых смесителей,

напольного унитаза,

стандартной ванны и обычного керамического умывальника.

Действительно ли ремонт ванной обходится дороже, чем других комнат / Фото Unsplash

Где скрываются дополнительные расходы?

Такой вариант обходится значительно дешевле как по материалам, так и по монтажу. Зато современные дизайнерские решения – скрытые смесители, подвесной унитаз, душевая зона, декоративные элементы, интегрированные в плитку, а также скрытые системы вентиляции – значительно увеличивают бюджет.

В таком случае стоимость материалов может быть на 80% и более выше, а монтаж значительно дороже, ведь требует дополнительных работ,

– пояснил мастер.

Отдельной статьей расходов является устройство теплого пола и гидроизоляция. По словам мастера, качественная гидроизоляция всего санузла является обязательной перед укладкой плитки. Также на общую стоимость влияют плиточные работы. В настоящее время базовая цена за укладку плитки начинается примерно от 800 гривен за квадратный метр, однако окончательная сумма зависит от формата и стоимости самой плитки.

Дополнительно оплачиваются подрезка, сверление отверстий, резка под углом 45 градусов, затирка швов и герметизация силиконом. По словам специалиста, именно большое количество инженерных работ, сложный монтаж сантехники и высокие требования к отделке делают ремонт ванной комнаты одним из самых дорогих в квартире в расчете на квадратный метр.