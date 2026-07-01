Кухонні острови більше не в тренді: дизайнери назвали нову улюблену альтернативу

Кухонний острівець ще донедавна вважався майже обов'язковим елементом сучасної кухні. Він додавав робочого простору, місць для зберігання та робив інтер'єр більш "дорогим" і функціональним. Проте останні тенденції в дизайні інтер'єрів свідчать: підхід до планування кухонь поступово змінюється.

Як повідомляє Tasting Table, дедалі більше дизайнерів відходять від універсальних рішень і шукають більш гнучкі варіанти, які краще адаптуються до реального способу життя людей.

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Чому від острівців починають відмовлятися?

За словами дизайнера Білала Рехмана, кухонні острівці нікуди повністю не зникають, однак їх використання стає більш вибірковим. Фахівці все частіше звертають увагу на те, що в невеликих або вузьких приміщеннях острівець може: візуально "перевантажувати" простір ускладнювати пересування на кухні зменшувати відчуття відкритості інтер'єру.

Ми спостерігаємо перехід до планувань, які є більш функціональними, гнучкими та адаптованими до того, як люди насправді живуть і приймають гостей,

– зазначає Рехман.

Замість класичного острівця дизайнери все частіше пропонують півострів – конструкцію, яка є продовженням кухонної стільниці та кріпиться до стіни або гарнітуру. На відміну від окремого острова, півострів займає менше простору, але зберігає ключові переваги:

додаткову робочу поверхню,

місця для зберігання,

можливість облаштувати зону для сидіння.



Кухонні острови більше не в тренді / Фото Pinterest

Чому півострови стають новим стандартом?

Експерти зазначають, що саме півострови найкраще відповідають сучасним запитам міських квартир і відкритих планувань. Вони особливо зручні для невеликих кухонь, де важливий кожен метр. Крім того, така конструкція допомагає "розділяти" простір у студіях, не створюючи відчуття замкненості.

Півострови забезпечують додатковий простір для приготування їжі, зберігання та сидіння, одночасно покращуючи рух у невеликих кухнях. Вони також допомагають зонувати відкриті простори без втрати відчуття повітря,

– пояснює дизайнер.

Дизайн кухонь поступово відходить від універсальних рішень. Якщо раніше кухонний острівець був символом сучасності, то сьогодні акцент зміщується на гнучкість і практичність. І саме півострів стає новою "золотою серединою" між функціональністю, комфортом і економією простору.