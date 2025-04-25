Чи реально зробити ремонт на кухні за 4 дні: жінка перевірила на власному прикладі

Жінка вирішила оновити кухню, але без кардинального ремонту. Тому вона вирішила витратити мінімум часу, щоб оновити інтер'єр.

Чи реально зробити ремонт на кухні за 4 дні – повідомляє 24 Канал з посиланням на @ooh_tetyana.

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Ремонт на кухні своїми руками

Жінка вирішила оновити старий і нудний інтер'єр кухні, а тому наважилася на ремонт. Оскільки часу було обмаль, то усі роботи виконували максимально швидко. Так, у перший день ремонту жінка разом з чоловіком закупила всі необхідні для ремонту матеріали, ввечері вже винесла всі меблі, зняла старі шпалери, плінтуси та навіть лінолеум. Після того, як зняли шпалери, то стіні ретельно вимили та поґрунтували поверхню.

На другий день ремонту пара поклеїла шпалери під фарбування. На третій – подружжя знову вирушило на закупи, а після – пофарбували стіни, зробили підкладку під ламінат та пофарбували плитку.

До слова, нещодавно 24 Канал поспілкувався з Надією, яка також своїми руками фарбувала плитку. У відвертій розмові вона зізналася, чи дійсно так легко і швидко можна впоратися з цим завданням.

У четвертий день ремонту на кухні постелили ламінат, а вже на наступний – занесли відреставровані кухонні меблі, встановили назад витяжку – і оновлений інтер'єр кухні був готовий.

Кухня до та після ремонту: дивіться відео

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