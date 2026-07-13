Як зрозуміти, що ваш ремонт вже застарів: дизайнери назвали головні антитренди 2026 року

Тренди в дизайні інтер'єру змінюються так само швидко, як і в моді. Якщо ще кілька років тому сучасною вважалася квартира зі світло-сірими стінами, дерев'яними рейками та плиткою "під мармур", то у 2026 році дизайнери дедалі частіше відмовляються від таких шаблонних рішень.

Як пише House Beautiful, у центрі уваги – індивідуальність, комфорт і функціональність. За словами експертів, одним із головних антитрендів стало прагнення повністю відтворити популярні інтер'єри із соцмереж. Квартири, оформлені за однаковими шаблонами, швидко втрачають актуальність і більше нагадують шоурум, ніж затишний житловий простір.

Які рішення в дизайні вже не актуальні?

Серед рішень, які вже називають застарілими:

тотально сірі або бежеві стіни,

надлишок дерев'яних рейок,

керамограніт із мармуровим малюнком,

а також майже повна відсутність кольорових акцентів і декору.

Дизайнери зазначають, що проблема полягає не в самих матеріалах, а в їхньому масовому використанні без урахування особливостей конкретного житла.



Сірі та бежеві інтер'єри втрачають актуальність / Фото Unsplash

Що відбувається з трендами в Європі?

Натомість у Європі набирає популярності концепція slow interior – інтер'єру, який створюють не за модними тенденціями, а відповідно до способу життя власників. Фахівці радять додавати до оселі предмети з історією:

вінтажні світильники,

старовинні дзеркала,

відреставровані меблі,

роботи місцевих художників чи сувеніри з подорожей.

Саме такі деталі, на їхню думку, формують характер простору. Також експерти рекомендують не витрачати значні кошти на декоративні рішення, які швидко виходять із моди. До них відносять складні багаторівневі стелі, надлишок точкових світильників, декоративні панелі "для ефекту" та дизайнерські меблі, які купують лише через відомий бренд.

Натомість радять інвестувати у якісне освітлення. Поєднання загального, локального та декоративного світла дозволяє зробити інтер'єр комфортнішим і візуально змінити простір без дорогого ремонту. Серед головних трендів 2026 року дизайнери називають теплі природні відтінки, натуральне дерево, льон, вовну та інші фактурні тканини, вінтажні меблі, живі рослини й авторський декор.