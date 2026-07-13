Как пишет House Beautiful, в центре внимания – индивидуальность, комфорт и функциональность. По словам экспертов, одним из главных антитрендов стало стремление полностью воссоздать популярные интерьеры из социальных сетей. Квартиры, оформленные по одинаковым шаблонам, быстро теряют актуальность и больше напоминают шоурум, чем уютное жилое пространство.

Какие решения в дизайне уже не актуальны?

Среди решений, которые уже называют устаревшими:

полностью серые или бежевые стены,

избыток деревянных реек,

керамогранит с мраморным рисунком,

а также почти полное отсутствие цветных акцентов и декора.

Дизайнеры отмечают, что проблема заключается не в самих материалах, а в их массовом использовании без учета особенностей конкретного жилья.



Серые и бежевые интерьеры теряют актуальность / Фото Unsplash

Что происходит с трендами в Европе?

В то же время в Европе набирает популярность концепция slow interior – интерьера, который создают не в соответствии с модными тенденциями, а в соответствии с образом жизни владельцев. Специалисты советуют добавлять в дом предметы с историей:

винтажные светильники,

старинные зеркала,

отреставрированную мебель,

работы местных художников или сувениры из путешествий.

Именно такие детали, по их мнению, формируют характер пространства. Также эксперты рекомендуют не тратить значительные средства на декоративные решения, которые быстро выходят из моды. К ним относятся сложные многоуровневые потолки, избыток точечных светильников, декоративные панели "для эффекта" и дизайнерская мебель, которую покупают только из-за известного бренда.

Вместо этого советуют инвестировать в качественное освещение. Сочетание общего, локального и декоративного света позволяет сделать интерьер более комфортным и визуально преобразить пространство без дорогостоящего ремонта. Среди главных трендов 2026 года дизайнеры называют теплые природные оттенки, натуральное дерево, лен, шерсть и другие фактурные ткани, винтажную мебель, живые растения и авторский декор.