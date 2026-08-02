Ця "економія" може коштувати сотні тисяч: на чому не можна заощаджувати під час ремонту

Ремонт у новобудові – це десятки рішень, які впливатимуть на комфорт життя протягом багатьох років. І хоча бажання зменшити бюджет цілком зрозуміле, деякі елементи оселі краще одразу зробити якісно, ніж через кілька років витрачати значно більше на їхню заміну.

24 Канал поспілкувався зі львів'янкою Наталією, яка разом із чоловіком нещодавно завершила свій перший ремонт у новобудові. Вона розповіла, на чому вони принципово вирішили не економити, і чому зараз вважають це одним із найкращих рішень.

На чому не варто економити?

Плитка – інвестиція на десятки років

Одним із таких пунктів стала плитка. За словами Наталії, вони свідомо обрали якісні матеріали для тих зон квартири, які щодня зазнають найбільшого навантаження.

Ми не економили на плитці для кухні, коридору та ванної кімнати. Розуміли, що саме ці приміщення використовуються найінтенсивніше, тому покриття має витримувати постійне навантаження,

– розповідає вона.

Експерти також наголошують, що дешеві оздоблювальні матеріали можуть швидше втрачати зовнішній вигляд, стиратися або тріскатися. А заміна плитки – це не лише купівля нового матеріалу, а й демонтаж старого покриття, вирівнювання поверхонь та повторна укладка, що значно збільшує витрати.

Сантехніка – не те, на чому варто економити

Ще одним принциповим рішенням стала якісна сантехніка. Наталія зізнається, що спочатку хотіла знайти більш бюджетні варіанти, однак дизайнер порадив не ризикувати.

"Наш дизайнер одразу сказав, що сантехніка – понад усе. Якщо вона вийде з ладу, доведеться розбирати оздоблення, ламати плитку, ремонтувати підлогу чи стіни. У результаті економія може обійтися дуже дорого",

– пригадує власниця квартири.

Саме тому сім'я вирішила встановити якісні змішувачі, інсталяцію та інші сантехнічні елементи, розраховуючи на їхню довговічність.

Електрика – питання не лише комфорту, а й безпеки

Не стали економити й на електропроводці. Розводка електрики – один із тих етапів ремонту, який після завершення оздоблювальних робіт змінити надзвичайно складно. Будь-які помилки можуть означати повторне штроблення стін, заміну кабелів і новий ремонт.



На чому не можна заощаджувати під час ремонту / Фото Unsplash

На чому все ж можна заощадити?

Фахівці зазначають, що скорочувати бюджет ремонту краще за рахунок елементів, які легко оновити згодом. Наприклад, можна обрати простіші світильники, бюджетні меблі або відкласти купівлю дорогого декору. Їх завжди можна замінити без масштабних ремонтних робіт. Натомість усе, що приховано в стінах, підлозі чи за плиткою, має бути максимально якісним. Саме ці елементи найскладніше й найдорожче переробляти.