24 Канал пообщался с жительницей Львова Натальей, которая вместе с мужем недавно завершила свой первый ремонт в новостройке. Она рассказала, на чем они принципиально решили не экономить и почему сейчас считают это одним из лучших решений.

На чем не стоит экономить?

Плитка – инвестиция на десятки лет

Одним из таких пунктов стала плитка. По словам Натальи, они сознательно выбрали качественные материалы для тех зон квартиры, которые ежедневно подвергаются наибольшей нагрузке.

Мы не экономили на плитке для кухни, прихожей и ванной комнаты. Понимали, что именно эти помещения используются наиболее интенсивно, поэтому покрытие должно выдерживать постоянную нагрузку,

– рассказывает она.

Эксперты также отмечают, что дешевые отделочные материалы могут быстрее терять внешний вид, стираться или растрескиваться. А замена плитки – это не только покупка нового материала, но и демонтаж старого покрытия, выравнивание поверхностей и повторная укладка, что значительно увеличивает расходы.

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Сантехника – не то, что стоит экономить

Еще одним принципиальным решением стала качественная сантехника. Наталья признается, что сначала хотела найти более бюджетные варианты, однако дизайнер посоветовал не рисковать.

"Наш дизайнер сразу сказал, что сантехника – превыше всего. Если она выйдет из строя, придется разбирать отделку, ломать плитку, ремонтировать пол или стены. В результате экономия может обойтись очень дорого",

– вспоминает владелица квартиры.

Именно поэтому семья решила установить качественные смесители, сантехническую арматуру и другие элементы, рассчитывая на их долговечность.

Электрика – вопрос не только комфорта, но и безопасности

Не стали экономить и на электропроводке. Прокладка электропроводки – один из тех этапов ремонта, который после завершения отделочных работ изменить чрезвычайно сложно. Любые ошибки могут означать повторное штробление стен, замену кабелей и новый ремонт.



На чем нельзя экономить при ремонте / Фото Unsplash

На чем же все-таки можно сэкономить?

Специалисты отмечают, что сокращать бюджет ремонта лучше за счет элементов, которые легко обновить впоследствии. Например, можно выбрать более простые светильники, бюджетную мебель или отложить покупку дорогого декора. Их всегда можно заменить без масштабных ремонтных работ. Зато все, что скрыто в стенах, полу или за плиткой, должно быть максимально качественным. Именно эти элементы переделывать сложнее всего и дороже всего.