Створять стильний простір: найкращі кольори фарби для підвалу

Підвали часто залишаються поза увагою, але насправді це – прихована перлина вашого дому. Це простір із величезним потенціалом, де можна втілити найсміливіші дизайнерські ідеї.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, він може стати другою вітальнею, гостьовою кімнатою або навіть місцем для вечірок із друзями та сусідами. Головне – не боятися почати. І найкращий спосіб дати старт оновленню підвалу – обрати правильний колір фарби. Які відтінки найкращі для цього, розповідаємо далі.

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Як підібрати колір фарби для підвалу

Більшість підвалів мають спільну особливість – обмежений доступ до природного світла. Але замість того, щоб сприймати це як недолік, дизайнери радять зробити темряву перевагою.

Відсутність сонячного світла – це ідеальні умови для створення домашнього кінотеатру або медіазони. У такому випадку варто обирати темні відтінки й насичувати простір кольором повністю: стеля, стіни, оздоблення – все в одному тоні. Це додає глибини й затишку.

При цьому важливо пам’ятати про баланс – навіть темний простір має потребу в акцентах: світлих меблях, мармурових або бетонних журнальних столиках, атмосферному освітленні з алебастровими або тканинними абажурами.

Якщо ж вам ближчі світлі тони – вони теж працюють. Підвали зазвичай мають низькі стелі та обмежений простір, тож щоб уникнути відчуття тісноти, варто обрати або дуже світлі, або навпаки – насичено темні кольори, які створюють ефект нескінченних поверхонь.

І найголовніше – підвал не мусить стилістично відповідати усьому будинку. Це простір-бонус. Саме тут можна дозволити собі трохи екстравагантності, яку ви не впровадили в інших кімнатах.

Підвал також заслуговує на гарний вигляд / Фото Freepik

Найкращі кольори для підвалу

Ось п’ять кольорів, які професійні дизайнери рекомендують для перетворення вашого підвалу на стильне місце відпочинку:

Фіолетовий.

Насичений баклажановий з червонуватим відтінком – розкішний і водночас затишний. Ідеально підходить для створення глибокої атмосфери.

Піщано-лососевий.

Цей відтінок – чудовий вибір для бібліотеки або спальні в підвалі. Його легко поєднувати з насиченими кольорами – винним, кобальтовим, темно-синім.

Темно-зелений.

Глибокий та матовий він викликає асоціацію з лісом і природою. Завдяки насиченому пігменту створює враження простору, наповненого спокоєм і глибиною.

Темно-сапфіровий.

З напівматовим покриттям цей колір створює ефект океану – ідеально для медитації, відпочинку або домашнього кінотеатру.

Темно-сірий колір.

Теплий відтінок цього кольору додає камерності. Він добре підходить для музичних кімнат, домашніх кабінетів або дорослих зон відпочинку.

До слова, підвал – це саме той простір, де можна дозволити собі втілити найсміливіші ідеї. Так, один чоловік перетворив свій недобудований підвал у стильну творчу студію для дружини.