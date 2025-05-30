Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, он может стать второй гостиной, гостевой комнатой или даже местом для вечеринок с друзьями и соседями. Главное – не бояться начать. И лучший способ дать старт обновлению подвала – выбрать правильный цвет краски. Какие оттенки лучшие для этого, рассказываем далее.

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Как подобрать цвет краски для подвала

Большинство подвалов имеют общую особенность – ограниченный доступ к естественному свету. Но вместо того, чтобы воспринимать это как недостаток, дизайнеры советуют сделать темноту преимуществом.

Отсутствие солнечного света – это идеальные условия для создания домашнего кинотеатра или медиазоны. В таком случае стоит выбирать темные оттенки и насыщать пространство цветом полностью: потолок, стены, отделка – все в одном тоне. Это добавляет глубины и уюта.

При этом важно помнить о балансе – даже темное пространство нуждается в акцентах: светлой мебели, мраморных или бетонных журнальных столиках, атмосферном освещении с алебастровыми или тканевыми абажурами.

Если же вам ближе светлые тона – они тоже работают. Подвалы обычно имеют низкие потолки и ограниченное пространство, поэтому чтобы избежать ощущения тесноты, стоит выбрать или очень светлые, или наоборот – насыщенно темные цвета, которые создают эффект бесконечных поверхностей.

И самое главное – подвал не должен стилистически соответствовать всему дому. Это пространство-бонус. Именно здесь можно позволить себе немного экстравагантности, которую вы не внедрили в других комнатах.

Подвал также заслуживает красивого вида / Фото Freepik

Лучшие цвета для подвала

Вот пять цветов, которые профессиональные дизайнеры рекомендуют для превращения вашего подвала в стильное место отдыха:

Фиолетовый.

Насыщенный баклажановый с красноватым оттенком – роскошный и одновременно уютный. Идеально подходит для создания глубокой атмосферы.

Песчано-лососевый.

Этот оттенок – отличный выбор для библиотеки или спальни в подвале. Его легко сочетать с насыщенными цветами – винным, кобальтовым, темно-синим.

Темно-зеленый.

Глубокий и матовый он вызывает ассоциацию с лесом и природой. Благодаря насыщенному пигменту создает впечатление пространства, наполненного спокойствием и глубиной.

Темно-сапфировый.

С полуматовым покрытием этот цвет создает эффект океана – идеально для медитации, отдыха или домашнего кинотеатра.

Темно-серый цвет.

Теплый оттенок этого цвета добавляет камерности. Он хорошо подходит для музыкальных комнат, домашних кабинетов или взрослых зон отдыха.

К слову, подвал – это именно то пространство, где можно позволить себе воплотить самые смелые идеи. Так, один мужчина превратил свой недостроенный подвал в стильную творческую студию для своей жены.