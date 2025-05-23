Чому вдома скрипить підлога: 5 найпоширеніших причин
- Основні причини скрипу підлоги: засохла деревина, нерівна або осіла основа, погано закріплені дошки, деформація дерева, неправильне кріплення.
- Рішення проблем: використовувати тальк, зміцнити основу, підтягнути лаги, проклеїти паркетини, забезпечити вентиляцію, додати ущільнювачі.
Коли скрипить підлога – це завжди неприємно. Однак насправді це дуже поширена проблема.
Скрип підлоги може виникнути з декількох причин. Деякі усунути легко, а у складніших випадках потрібно буде її розбирати. Про це пише 24 Канал.
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Чому може скрипіти підлога
- Деревина засохла
Це найчастіша причина, особливо в дерев'яних покриттях. Адже з часом дерево втрачає вологу, зменшується в об'ємі, і тоді з'являються щілини. Тож при навантаженні дошки труться одна об одну.
Це можна легко вирішити, засипавши у щілини тальк або графітовий порошок, або ж зафіксувавши знизу саморізами.
Звичайно, це тимчасове рішення, адже проблема свідчить про те, що підлогу пора міняти.
- Нерівна або осіла основа
Якщо лаги або інші опори під дошками прилягають нещільно, то під час навантаження вони гнуться, викликаючи скрип. Також у бетонній підлозі можуть осісти плити або стяжки, що створює порожнечі під покриттям.
У таких випадках потрібно зміцнити основу – просвердлити проблемну зону й підкачати туди монтажну, або ж підтягнути лаги саморізами.
- Погано закріплені дошки або паркетини
Старі дерев'яні підлоги або штучний паркет мають цвяхи, які з часом розхитуються. У такому випадку слід попідкручувати проблемні зони саморізами або проклеїти паркетини. Якщо не допомогло – розібрати все та переклеїти наново.
Дуже важливо покласти підлогу правильно / Pexels
- Деформація дерева
При високій вологості дерево може набухати, а потім зсихатися – це створює люфт і тертя. Також іноді може набухати ламінат, укладений впритул до стін.
Слід перевірити режим температури та вологи у приміщенні, забезпечити вентиляцію та відступи від стін. Якщо проблема у ламінаті біля стіни, то можна трішки його обрізати.
- Неправильне кріплення
Якщо ламінат чи штучний паркет не закріплені правильно, то вони можуть ковзати по підкладці. У такому випадку потрібно додати ущільнювачі або замінити підкладку на більш жорстку.