Чому вдома скрипить підлога: 5 найпоширеніших причин

Коли скрипить підлога – це завжди неприємно. Однак насправді це дуже поширена проблема.

Скрип підлоги може виникнути з декількох причин. Деякі усунути легко, а у складніших випадках потрібно буде її розбирати. Про це пише 24 Канал.

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Чому може скрипіти підлога

Деревина засохла

Це найчастіша причина, особливо в дерев'яних покриттях. Адже з часом дерево втрачає вологу, зменшується в об'ємі, і тоді з'являються щілини. Тож при навантаженні дошки труться одна об одну.

Це можна легко вирішити, засипавши у щілини тальк або графітовий порошок, або ж зафіксувавши знизу саморізами.

Звичайно, це тимчасове рішення, адже проблема свідчить про те, що підлогу пора міняти.

Нерівна або осіла основа

Якщо лаги або інші опори під дошками прилягають нещільно, то під час навантаження вони гнуться, викликаючи скрип. Також у бетонній підлозі можуть осісти плити або стяжки, що створює порожнечі під покриттям.

У таких випадках потрібно зміцнити основу – просвердлити проблемну зону й підкачати туди монтажну, або ж підтягнути лаги саморізами.

Погано закріплені дошки або паркетини

Старі дерев'яні підлоги або штучний паркет мають цвяхи, які з часом розхитуються. У такому випадку слід попідкручувати проблемні зони саморізами або проклеїти паркетини. Якщо не допомогло – розібрати все та переклеїти наново.



Дуже важливо покласти підлогу правильно / Pexels

Деформація дерева

При високій вологості дерево може набухати, а потім зсихатися – це створює люфт і тертя. Також іноді може набухати ламінат, укладений впритул до стін.

Слід перевірити режим температури та вологи у приміщенні, забезпечити вентиляцію та відступи від стін. Якщо проблема у ламінаті біля стіни, то можна трішки його обрізати.

Неправильне кріплення

Якщо ламінат чи штучний паркет не закріплені правильно, то вони можуть ковзати по підкладці. У такому випадку потрібно додати ущільнювачі або замінити підкладку на більш жорстку.